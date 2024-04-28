Чи знизять банки ставки за депозитами для населення — опитування НБУ — Finance.ua
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Чи знизять банки ставки за депозитами для населення — опитування НБУ

Кредит&Депозит
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Чи знизять банки ставки за депозитами для населення — опитування НБУ
Чи знизять банки ставки за депозитами для населення — опитування НБУ
Майже всі банки в Україні очікують зниження вартості депозитів і для домогосподарств, і для корпорацій у квітні-червні 2024 року.
Про це стало відомо з опитування про банківське фондування НБУ (II квартал 2024 року).
За результатами опитування, у І кварталі вперше з 2021 року банки вказали на зменшення обсягу залучень від населення.
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Чи знизять банки ставки за депозитами для населення — опитування НБУ
Падіння залучень від домогосподарств банки пояснювали зниженням пропозиції.
Рівень відсоткових ставок, на думку банків, не впливав на зміну обсягу депозитів клієнтів.
За прогнозами респондентів, у ІІ кварталі обсяги залучення збільшаться як від населення, так і від бізнесу.
Зазначається, що результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами НБУ.
Нагадаємо, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5% із 15 березня 2024 року.
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За матеріалами:
Finance.ua
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