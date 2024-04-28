Чи знизять банки ставки за депозитами для населення — опитування НБУ Сьогодні 20:01 — Кредит&Депозит

Чи знизять банки ставки за депозитами для населення — опитування НБУ

Майже всі банки в Україні очікують зниження вартості депозитів і для домогосподарств, і для корпорацій у квітні-червні 2024 року.

Про це стало відомо з опитування про банківське фондування НБУ (II квартал 2024 року).

За результатами опитування, у І кварталі вперше з 2021 року банки вказали на зменшення обсягу залучень від населення.

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Ціна депозитів населення несуттєво збільшилася, переважно в окремих великих банків.

Падіння залучень від домогосподарств банки пояснювали зниженням пропозиції.

Рівень відсоткових ставок, на думку банків, не впливав на зміну обсягу депозитів клієнтів.

За прогнозами респондентів, у ІІ кварталі обсяги залучення збільшаться як від населення, так і від бізнесу.

Зазначається, що результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами НБУ.

Нагадаємо, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5% із 15 березня 2024 року.

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