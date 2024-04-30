Банки перепишуть відсотки за депозитами у травні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банки перепишуть відсотки за депозитами у травні

Кредит&Депозит
121
Банки перепишуть відсотки за депозитами у травні
Банки перепишуть відсотки за депозитами у травні, www.freepik.com
В Україні у травні відсотки за депозитами у гривні зміняться. Максимальна ставка знизиться до 15%. Середня прибутковість вкладів із терміном розміщення від 3 міс. до 6 міс. можлива лише на рівні 12−12,5% річних, для вкладів терміном від 9 міс. до 1 року — до 12% річних.
Загалом очікуване зниження ставок за гривневими депозитами становитиме в середньому 1%, розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв у коментарі Oboz.ua.
Читайте також
Він вважає, що зниження ставок за гривневими вкладами поступово веде до переформатування цього сегменту. З одного боку, економічна ситуація спонукає банки розвивати більш тривалі за часом депозитні продукти, планомірно скорочуючи ультракороткі депозитні програми, а з іншого — зміцнює довіру населення до банківської системи та національної валюти загалом.
«Сегмент банківських депозитів поступово наближається до плато, яке не є ні хорошим, ні поганим знаком: адже шалених ставок більше немає, крім того, відбувається поступове скорочення ультракоротких та нарощування триваліших у часі вкладів», — розповів банкір.
Читайте також
Він пояснив, зміни ставок очікуються, бо Нацбанк знизив ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами з 17,5% до 16,5%. Саме на основі цих ставок переважно і формується прибутковість гривневих вкладів.
«У травні посилиться тенденція до зниження прибутковості гривневих вкладів: за різними оцінками, майже дві третини комерційних банків відкоригують її відповідно до ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Водночас, до середини місяця триватиме короткочасний квітневий тренд: через очікуване та об'єктивне зниження ставок за гривневими депозитами кількість клієнтів, які оформляють вклади за „старими“ ставками, може зрости в середньому на 5−10%», — зазначив банкір.
Читайте також
Водночас, на думку Замотаєва, зниження прибутковості за гривневими вкладами навряд чи суттєво вплине на їхню популярність. Справа в тому, що в умовах низької інфляції (3,2% у річному вимірі) чистий дохід за гривневими вкладами, оформленими протягом квітня-травня, залежно від терміну розміщення коштів може становити в середньому 6−7% річних.
«Гривневі вклади за рівнем прибутковості та чистого прибутку в середньому в 3 рази перевищують валютні депозити. Адже оптимальна ставка за вкладами в доларах США не перевищує 1,8% річних, а вклади в євро дозволять отримати лише 1,6−1,4% річних», — пояснив фахівець.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Отримати більше з депозиту 💰

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.