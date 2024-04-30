Банки перепишуть відсотки за депозитами у травні — Finance.ua

Банки перепишуть відсотки за депозитами у травні Сьогодні 11:03 — Кредит&Депозит

Банки перепишуть відсотки за депозитами у травні, www.freepik.com

В Україні у травні відсотки за депозитами у гривні зміняться. Максимальна ставка знизиться до 15%. Середня прибутковість вкладів із терміном розміщення від 3 міс. до 6 міс. можлива лише на рівні 12−12,5% річних, для вкладів терміном від 9 міс. до 1 року — до 12% річних.

Загалом очікуване зниження ставок за гривневими депозитами становитиме в середньому 1%, розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв у коментарі Oboz.ua.

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Він вважає, що зниження ставок за гривневими вкладами поступово веде до переформатування цього сегменту. З одного боку, економічна ситуація спонукає банки розвивати більш тривалі за часом депозитні продукти, планомірно скорочуючи ультракороткі депозитні програми, а з іншого — зміцнює довіру населення до банківської системи та національної валюти загалом.

«Сегмент банківських депозитів поступово наближається до плато, яке не є ні хорошим, ні поганим знаком: адже шалених ставок більше немає, крім того, відбувається поступове скорочення ультракоротких та нарощування триваліших у часі вкладів», — розповів банкір.

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Він пояснив, зміни ставок очікуються, бо Нацбанк знизив ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами з 17,5% до 16,5%. Саме на основі цих ставок переважно і формується прибутковість гривневих вкладів.

«У травні посилиться тенденція до зниження прибутковості гривневих вкладів: за різними оцінками, майже дві третини комерційних банків відкоригують її відповідно до ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Водночас, до середини місяця триватиме короткочасний квітневий тренд: через очікуване та об'єктивне зниження ставок за гривневими депозитами кількість клієнтів, які оформляють вклади за „старими“ ставками, може зрости в середньому на 5−10%», — зазначив банкір.

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Водночас, на думку Замотаєва, зниження прибутковості за гривневими вкладами навряд чи суттєво вплине на їхню популярність. Справа в тому, що в умовах низької інфляції (3,2% у річному вимірі) чистий дохід за гривневими вкладами, оформленими протягом квітня-травня, залежно від терміну розміщення коштів може становити в середньому 6−7% річних.

«Гривневі вклади за рівнем прибутковості та чистого прибутку в середньому в 3 рази перевищують валютні депозити. Адже оптимальна ставка за вкладами в доларах США не перевищує 1,8% річних, а вклади в євро дозволять отримати лише 1,6−1,4% річних», — пояснив фахівець.

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