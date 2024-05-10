Які є способи накопичити на пенсію самостійно — Finance.ua

Які є способи накопичити на пенсію самостійно Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Які є способи накопичити на пенсію самостійно

Накопичувати не завадить ще в молодому віці. Для цього можна обрати різні варіанти — від того, щоб відкладати певну суму щомісяця, до інвестицій навіть з можливістю отримувати пасивний дохід. Розглянемо найбільш дієві способи накопичень детальніше.

Інвестиції

Інвестування допоможе захистити збереження від інфляції. А якщо вкладати гроші у різні активи, це знизить інвестиційні ризики. У крайньому разі активи можна продати й повернути кошти, якщо виникне така потреба.

Разом з перевагами є і певні ризики. Ринки можуть коливатися, і інвестор може втратити частину своїх коштів. Або ж до того, як інвестиція окупиться, мине багато часу. Кожен вид інвестицій має свої особливості та повинен бути ретельно вивченим перед тим, як вкладати гроші. Тому потрібно не лише збирати гроші, а й постійно вчитися та оновлювати знання.

Депозити

Якщо звикли відкладати кошти, але хочете зберегти їх від знецінення, один зі способів це зробити — тримати їх у банку на депозиті. Якщо це тривала історія, то не варто розраховувати, що сума значно примножиться. Але захистити збереження від впливу інфляції на них точно вдасться.

Перевагою депозитів є те, що кошти вкладників захищені державою. Фонд гарантування вкладів під час дії воєнного стану та ще трьох місяців від дня його припинення гарантує українцям 100% відшкодування всіх вкладів у разі збанкрутіння чи закриття банку. Після цього гарантована сума за вкладами буде 600 тис. грн для одного вкладника в одному банку. Якщо сума більша, найкраще буде розбити її на частини й тримати у різних банках.

Є також можливість укласти депозитний договір, в якому не буде визначеної суми поповнення депозиту і зобов’язань робити це щомісяця. Тобто ви зможете докладати гроші тоді, коли буде така можливість, а відсотки у такому випадку теж будуть збільшуватися. Якщо ж не докладете, то жодних штрафів не буде.

Мінусом депозиту можна назвати нижчий дохід, ніж в інших інвестиційних інструментах, ризик втратити потенційний дохід, якщо кошти будуть вкладені на тривалий термін, а також можливість забрати гроші з депозиту у разі смерті власника лише через шість місяців. Відсотки водночас протягом цього часу нараховувати не будуть.

Ощадний рахунок у Недержавному пенсійному фонді

В Україні працюють Недержавні пенсійні фонди, де можна відкрити ощадний рахунок та регулярно вносити туди кошти. Натомість фонд примножує їх, вкладаючи у найбільш вигідні та, як правило, різні фінансові активи — депозити , державні облігації, акції у корпоративному секторі тощо. Таким чином відбувається диверсифікація, тобто шансів, що кошти будуть примножуватися, більше. Виплати з цього рахунку людина починає отримувати вже після досягнення пенсійного віку.

Яку ж суму потрібно відкладати? Це може бути будь-яка зручна сума, наприклад 1 тис. грн або до 10% від зарплати. Важливо робити це регулярно. Тобто працює це так — умовно протягом 30 років людина вносить на власний рахунок по 1 тис. грн щомісяця, а по досягненні пенсійного віку отримує щомісячні виплати з цього рахунку.

Кошти, які перебувають у Недержавному пенсійному фонді, надійно захищені. Адже навіть якщо він буде ліквідований, то заощадження передадуть на управління іншому фонду.

«Під матрац»

Цей спосіб досі обирає значна частина українців з різних причин — недовіра до фінансових установ, невпевненість у завтрашньому дні, нерозуміння тих чи інших інвестиційних інструментів тощо.

Такий варіант заощаджень виправданий з тієї думки, що вкладаючи кошти у валюту, вкладник не піддає їх високому ризику, як, наприклад у випадку з інвестуванням. Також процес відкладання коштів простіший та зрозуміліший.

Однак є й очевидні недоліки. Вклавши гроші у валюту, розраховувати на високий дохід не варто. До того ж кошти жодним чином не захищені від інфляції та схильні піддаватися ризикам щодо зниження вартості накопичень через валютні коливання.

Накопичувальне страхування життя (НСЖ)

Цей варіант передбачає укладання договору зі страховою компанією, за яким страхові платежі накопичуються, а ризики, пов’язані з життям та здоров’ям людини, покриває страхова.

Завдяки програмі інвестиційного страхування життя людина може накопичити значний капітал шляхом внесення протягом тривалого проміжку часу невеликих страхових внесків, які не обтяжують бюджет родини. Разом із цим ще й отримувати інвестиційний дохід та бути під страховим захистом.

Найголовніша перевага цього способу накопичень — фінансовий захист життя та здоров’я людини, а також забезпечення фінансової підтримки родини в разі втрати працездатності або смерті застрахованої особи.

Інвестування у хобі

Більш романтичний, та не менш розумний варіант для накопичень на старість. Протягом життя людина може вкладати певну суму коштів у хобі. Наприклад, купуючи антикваріат, вино, монети, ретро-автомобілі чи інші речі, які з часом можуть зрости у ціні.

Додаткові джерела доходу

Вихід на пенсію — це лише новий етап життя, під час якого людина може залишатися активною та залученою до цікавих задач, які приносять додаткові доходи. Подбати про це можна заздалегідь, відкривши власну справу чи навіть здобувши нові знання та навички. Це може бути будь-що — садівництво, репетиторство, виробництво крафтових солодощів, хендмейд. Або ж більш масштабні проєкти, як от відкриття власного закладу громадського харчування, виробництва певних товарів чи продукції, створення реабілітаційного центру тощо.

Попри війну, історії українського бізнесу надихають. Люди розпочинають власну справу, незалежно від загрози ворожих обстрілів чи навіть загрози знищення локації, на якій розташований бізнес. Українці шукають можливості працювати та розвиватися. А для пенсіонерів, які мають великий досвід та знання, створення власної справи стане чудовим варіантом для підтримки фінансової стабільності.

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