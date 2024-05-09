Привабливі депозити травня: де можна формити віддалено — Finance.ua

Привабливі депозити травня: де можна формити віддалено Сьогодні 21:00 — Кредит&Депозит

Привабливі депозити травня: де можна формити віддалено

Українці усе частіше обирають гривневі вкладення. Це пов’язано з тим, що тримати кошти у національній валюті доволі вигідно.

Найчастіше українці відкладають на гривневий депозит від 100 до 200 тисяч гривень. Частка цих вкладень становить 40% від загальної кількості.

Чергове зниження Національним банком облікової ставки до 13,5% річних 25 квітня, а також зниження відсоткової ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 16,5% річних стимулювало банки прискорити процес зниження вісоткових ставок за депозитами для фізичних осіб.

Водночас, деякі банки, навпаки, підвищили відсоткові ставки за окремими позиціями своєї депозитної лінійки, маючи намір переманити клієнтів у конкурентів.

Максимальні відсоткові ставки на 3 та 6 місяців збереглися на рівні 17,5% та 16,5% відповідно, а ось максимальна відсоткова ставка на 12 місяців опустилася з 17 на 16,6% річних внаслідок зниження ставок банком Глобус.

Найжорстокіша конкуренція змушує банки вирівнювати відсоткові ставки з аналогічними ставками конкурентів.

Третій місяць поспіль бачимо кілька схожих пропозицій від різних банків з однією і тією ж відсотковою ставкою 15,5% річних: 1 депозит терміном на 3 місяці, 6 депозит терміном на 6 місяців і 3 депозит терміном на 12 місяців. Однак у квітні пропозицій відкрити депозит із процентною ставкою 15,5% поменшало, ніж у березні: частина банків знизила ставки.

Практично всі банки (виняток становлять банки Український капітал, Український банк реконструкції та розвитку та Асвіо Банк ), прямуючи в ногу з часом, пропонують можливість оформити депозити онлайн. При цьому Комінбанк дає +0,50% річних, а Кристалбанк +0,25% річних до процентної ставки у разі оформлення депозиту не у відділенні, а через інтернет-банк (це знайшло відображення у таблиці).

У травні до них додався Радабанк, який за відкриття депозиту через інтернет-банк дає +1% річних (у табличці ставки вказані вже з цією надбавкою).

Можливість поповнення депозиту пропонують лише п’ять банків:

Юнекс Банк;

Банк Кредит Дніпро;

Кристалбанк;

Юнекс Банк;

Оксі Банк.

Водночас лише у чотирьох з них можна оформити такий депозит віддалено, без відвідин відділення. У лютневому огляді нижню планку процентної ставки для депозитів на 3,6 та 12 місяців ми вперше встановили на рівні 15,50% річних.

У травні ми залишили її, тим більше, що це найпопулярніша відсоткова ставка. На жаль, у травневий огляд не увійшов Юнекс Банк , адже його відсоткові ставки нижчі.

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Раніше голова Національного банку України Андрій Пишний заявляв, що строкові депозити в українських банках зросли майже на третину. 97% цього приросту — це депозити строком понад 3 місяці. Це водночас і ресурс, який українські банки можуть і повинні використати для того, щоб розвивати кредитування. І ця тема зараз в особливому фокусі НБУ і нашої взаємодії та комунікації з Мінекономіки та Кабміном.

Довідка Finance.ua:

Станом на 1 квітня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 228,4 млрд грн, що на 20,3 млрд грн більше показника попереднього місяця. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

У якій валюті тримають кошти на рахунках:

вклади у національній валюті - 789,1 млрд грн;

вклади в іноземній валюті - 439,3 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 140,5 млрд грн (11,4% від загальної суми вкладів).

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