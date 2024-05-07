В Україні хочуть створити «банк банків»: для чого він потрібен — Finance.ua

В Україні хочуть створити «банк банків»: для чого він потрібен Сьогодні 13:32 — Казна та Політика

В Україні хочуть створити «банк банків»: для чого він потрібен

Міністерство фінансів та Національний банк України разом з депутатами Верховної Ради працюють над розробкою законопроєкту про Національну установу розвитку (НУР).

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, НУР — це державна спеціалізована установа (банк банків) із спеціальним мандатом на відновлення та структурну трансформацію економіки, яка буде реалізовувати програми кредитування відновлення країни.

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«Саме вона має вирішити проблеми із кредитуванням релокованого бізнесу, бізнесу на прифронтових територіях, ВПО, а також проектів з високим рівнем ризику», — зазначив Гетманцев.

Він додав, що НУР отримає доступ до коштів приватних інвесторів для спрямування їх на відбудову та розвиток української економіки, шляхом надання підтримки різними фінансовими інструментами переважно суб'єктам малого та середнього підприємництва, які потрапили у скрутне становище, але мають потенціал відновлення та розвитку.

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Прикладом такої установи і загальновизнаною історією успіху є KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau — Кредитна установа для реконструкції), створена у післявоєнній Німеччині у 1948 році як частина Плану Маршалла, нагадав нардеп.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за січень-лютий 2024 року отримали 25,897 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 7,569 млрд гривень. За даними НБУ, на другому та третьому місцях державні Ощадбанк (2,465 млрд гривень) та Укрексімбанк (1,959 млрд гривень).

Станом на 1 квітня 2024 року в Україні нараховувалось 5 108 банківських відділень. У першому кварталі мережа банківських відділень скоротилась на 30 установ.

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