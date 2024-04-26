Попит на валюту знижується: банки скоротили ввезення доларів та євро в Україну — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Попит на валюту знижується: банки скоротили ввезення доларів та євро в Україну

Валюта
74
Попит на валюту знижується: банки скоротили ввезення доларів та євро в Україну
Попит на валюту знижується: банки скоротили ввезення доларів та євро в Україну
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України в березні 2024 року, становив 855 млн. доларів. Це на 25% менше, ніж у лютому — 1,138 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
При цьому банки ввезли за березень 622 млн доларів і євро на 232 млн доларів в еквіваленті.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
За даними НБУ, за березень з України вивезли валюти на 70 млн доларів.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Нагадаємо, населення України у березні 2024 року купило у банках 574,9 млн доларів, що на 30,3% менше у порівнянні з лютим, коли українці купили 824,5 млн доларів.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

Як зазначив ексглава Ради НБУ Богдан Данилишин, приріст попиту на валюту переважно пов’язаний із тиском з боку населення, який за I квартал 2024 року купив 2,5 млрд доларів, що вдвічі більше за аналогічний період минулого року.
За його оцінками, всього на руках у населення та бізнесу перебуває готівкова валюта на суму понад 120 млрд доларів.
Finance.ua запустив безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.