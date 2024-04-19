З початку війни закрилась майже чверть всіх відділень банків: у чому причини — Finance.ua

З початку війни закрилась майже чверть всіх відділень банків: у чому причини Сьогодні 13:02 — Фондовий ринок

З початку війни закрилась майже чверть всіх відділень банків: у чому причини

Станом на 1 квітня 2024 року в Україні нараховувалось 5 108 банківських відділень. У першому кварталі мережа банківських відділень скоротилась на 30 установ.

Про це написав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Національного банку України.

«Невпинний тренд на скорочення банківської мережі продовжується. З початку війни закрилась майже чверть всіх відділень. Причини різні, але зараз їх умовно можна розбити на 3 групи», — заявив Гетманцев.

Чому банки закривають відділення:

війна (втрата контролю за частиною українських регіонів і безпекові питання);

виведення банків з ринку;

технології й оптимізація бізнес-процесів (розвиток фінтеху, нео-банків, інтернет-банкінгу, віддаленої верифікації, впровадження технологій на основі штучного інтелекту тощо).

У кого найбільше відділень

45% всіх відділень припадає на два держбанки:

ПриватБанк — 1127 відділення;

Ощадбанк — 1181 відділення.

Серед недержавних банків найбільшу мережу мали:

Укрсиббанк — 223 відділення;

ПУМБ — 222 відділення.

5 банків із 63 працює без структурних підрозділів.

Графік: Данило Гетманцев

Які банки закрили найбільше відділень

Найбільшими темпами скорочували свою мережу КредіАгріколь, який за квартал закрив 12 структурних підрозділів або майже кожне десяте відділення. В лідерах по скороченню також Полтава банк (9 відділень) та ПриватБанк (5).

Довідка Finance.ua:

Національний банк і Міністерство цифрової трансформації України запустили спільний проєкт, який значно спростить обмін документами між банками, їхніми клієнтами та держателями державних реєстрів;

чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-лютому 2024 року склав 25,897 млрд гривень, що на 21% більше, ніж у січні-лютому минулого року;



11 вересня 2019 року в Україні з’явився ще один віртуальний, створений за кшталт вже досить популярного в нашій країні monobank, банк — sportbank. Але вже 17 квітня 2024 року, через 5 неповних років після його створення, стало відомо, що sportbank протягом найближчого місяця припинить своє існування.



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