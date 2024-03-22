Українські банки показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року — Finance.ua

Українські банки показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року Сьогодні 09:07

Українські банки показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-лютому 2024 року склав 25,897 млрд гривень, що на 21% більше, ніж у січні-лютому минулого року.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Банки збільшили відсоткові доходи та скоротили відрахування до резервів.

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За даними НБУ, доходи банків за січень-лютий 2024 року зросли на 19% до 78,565 млрд гривень, при цьому відсоткові доходи зросли на 21% до 56,134 млрд гривень.

Витрати зросли на 19% до 52,667 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки на -0,121 млрд гривень.

Нагадаємо, за оцінкою регулятора, платоспроможні банки України за 2023 рік отримали 86,545 млрд гривень прибутку після оподаткування.

Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 37,765 млрд гривень.

на другому та третьому місцях державні Укрексімбанк (5,217 млрд гривень) та Сенс Банк (5,039 млрд гривень).

На четвертому — банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 4,781 млрд гривень, а на п’ятому — державний Ощадбанк 4,752 млрд гривень.



Довідка Finance.ua:

в Україні було ухвалено закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% вже у 2023 році. Починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.

у грудні 2023 року банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року загалом за підвищеною ставкою 50%.

Детально про ідею та реалізацію оподатковувати прибуток українських банків додатковим податком ми розповіли тут:

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