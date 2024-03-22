Українські банки показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року — Finance.ua

Українські банки показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року
Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-лютому 2024 року склав 25,897 млрд гривень, що на 21% більше, ніж у січні-лютому минулого року.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Банки збільшили відсоткові доходи та скоротили відрахування до резервів.
За даними НБУ, доходи банків за січень-лютий 2024 року зросли на 19% до 78,565 млрд гривень, при цьому відсоткові доходи зросли на 21% до 56,134 млрд гривень.
Витрати зросли на 19% до 52,667 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки на -0,121 млрд гривень.
Нагадаємо, за оцінкою регулятора, платоспроможні банки України за 2023 рік отримали 86,545 млрд гривень прибутку після оподаткування.
- Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 37,765 млрд гривень.
- на другому та третьому місцях державні Укрексімбанк (5,217 млрд гривень) та Сенс Банк (5,039 млрд гривень).
- На четвертому — банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 4,781 млрд гривень, а на п’ятому — державний Ощадбанк 4,752 млрд гривень.
Довідка Finance.ua:
- в Україні було ухвалено закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% вже у 2023 році. Починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.
- у грудні 2023 року банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року загалом за підвищеною ставкою 50%.
Детально про ідею та реалізацію оподатковувати прибуток українських банків додатковим податком ми розповіли тут:
Оподаткування банківських «надприбутків»: причини та можливі наслідки
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