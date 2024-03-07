Які прибутки отримали банки у січні 2024 року (інфографіка) — Finance.ua

Які прибутки отримали банки у січні 2024 року (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Фондовий ринок

Які прибутки отримали банки у січні 2024 року (інфографіка)

Як повідомляє НБУ, банки України за січень 2024 року отримали 16,762 млрд гривень прибутку після оподаткування.

Перше місце у ПриватБанка . На другому та третьому місцях державні Ощадбанк (1,556 млрд гривень) та Укрексімбанк (1,061 млрд гривень). Четверте посідає банк з іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 1,054 млрд гривень. П’яте — державний Укргазбанк — 0,940 млрд гривень.

Раніше у Фонді гарантування пояснили , чому на початку року українці забирали гроші з банків. Відтік вкладів, який останнім часом обговорювали у медіапросторі, не є наслідком можливих законодавчих змін, а є традиційним сезонним явищем, характерним для цього періоду і в попередні роки. Про це заявила заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Обсяги гривневих депозитів у 2023 році

Обсяги гривневих коштів фізичних осіб зросли на 7.3% за IV квартал та на 20.5% за рік. Темпи приросту протягом кварталу прискорювалися, найпомітніше — у грудні завдяки сезонному надходженню зарплат і премій.Річний темп приросту строкових депозитів населення в гривні став рекордним за понад десятиліття — 37.2% Найвищі припливи коштів спостерігалися у державних і приватних банках — понад 20% за квартал.

Довідка Finance.ua:

станом на 1 лютого 2024 року в 63 банках зберігалося 1 трлн 55 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання — 665,6 млрд гривень);

рівень доларизації депозитів знижувався шостий квартал поспіль (до 31,5%) за рахунок активнішого приросту гривневих коштів. Наприкінці року зняття частини валютних обмежень спричинило скорочення попиту на купівлю валюти для вкладення на строкові депозити.



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