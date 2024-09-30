Голова НБУ пояснив, коли регулятор зможе перейти до зниження облікової ставки — Finance.ua

Голова НБУ пояснив, коли регулятор зможе перейти до зниження облікової ставки Сьогодні 09:02 — Кредит&Депозит

Голова НБУ пояснив, коли регулятор зможе перейти до зниження облікової ставки

Національний банк не відкидає відновлення циклу зниження ключової ставки після отримання коштів від заморожених російських активів.

Про це сказав голова НБУ Андрій Пишний в ефірі Business Breakfast від Forbes Ukraine , коментуючи можливість підвищення облікової ставки.

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Облікова ставка визначає вартість грошей для банків і, відповідно, вартість кредитів для бізнесу та населення.

Пишний зазначив, що НБУ прогнозував прискорення інфляції. За його словами, баланс ризиків зміщений у бік подальшого прискорення, саме тому НБУ зупинив цикл зниження облікової ставки.

НБУ дав так званий двосторонній forward guidance, зазначивши, що буде діяти в залежності від ситуації.

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Інфляційна динаміка знаходиться в межах прогнозу Нацбанку, через це доцільності робити більш жорсткою монетарну політику немає, зазначив Пишний.

Водночас він наголосив, що реалізація позитивних ризиків, зокрема надходження коштів від заморожених російських активів, можливо, дозволить відновити цикл помʼякшення монетарної політики.

Нагадаємо, 19 вересня НБУ вдруге поспіль залишив облікову ставку без змін — на рівні 13%. Це має сприяти поступовому поверненню інфляції до цільового показника НБУ у 5% у наступні роки, а також підтримає стійкість валютного ринку, очікує Нацбанк.

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