Національний банк ухвалив рішення щодо облікової ставки — Finance.ua

Національний банк ухвалив рішення щодо облікової ставки Сьогодні 14:10 — Кредит&Депозит

Національний банк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Правління Національного банку 19 вересня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%. Це рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку.

Про це повідомляється на сайті Національного банку.

Зазначається, що впродовж останніх місяців інфляція очікувано пришвидшилася. У серпні споживча інфляція зросла до 7,5% у річному вимірі, що було близьким до липневого прогнозу НБУ.

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Фундаментальний ціновий тиск, вимірюваний показником базової інфляції, також посилювався (6,5% p/p). Зростання споживчих цін зумовлювалося впливом гірших цьогорічних врожаїв, збільшенням витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію й оплату праці, а також ефектами від послаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці. Однак інфляційні очікування залишалися доволі стійкими.

Тиск на ціни зберігатиметься найближчим часом, проте в наступному році інфляція сповільниться.

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни.

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«З огляду на баланс ризиків і необхідність повернення інфляції до цілі 5% упродовж наступних років та забезпечення стійкості валютного ринку Правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%», — зазначив регулятор.

Зазначається, що Національний банк і надалі гнучко адаптуватиме монетарну політику в разі відхилення динаміки макроекономічних показників від очікувань та істотних змін у балансі ризиків для інфляції, стійкості валютного ринку та економічного розвитку

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