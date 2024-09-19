Банкиры озвучили ожидания по учетной ставке — Finance.ua

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Банкиры озвучили ожидания по учетной ставке

Кредит&Депозит
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Банкиры озвучили ожидания по учетной ставке
Банкиры озвучили ожидания по учетной ставке
Банкиры ожидают сохранения учетной ставки Национальным банком Украины (НБУ) 19 сентября на текущем уровне 13% годовых.
Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
«Учитывая ряд макроэкономических факторов, влияющих на учетную ставку, ситуацию на рынке, и собственно последовательную монетарную политику НБУ, сейчас и до конца года она (учетная ставка. — Ред.) останется без изменений», — поделилась прогнозом руководительница направления розничного бизнеса Сенс Банка Юлия Тур.

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Председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый отметил, что в настоящее время на финансовом рынке наблюдаются положительные тенденции благодаря поступлению финансовой помощи от международных партнеров в августе объемом $8,4 млрд, что увеличило золотовалютные резервы.
«Но инфляция продолжает тенденцию роста, что будет сдерживать НБУ от дальнейшего снижения учетной ставки в этом году», — считает банкир.
«Вероятнее всего, что до конца текущего года Нацбанк не будет больше снижать учетную ставку. Также есть вероятность, что НБУ прибегнет к снижению доходности по депозитным сертификатам, чтобы стимулировать вложения банков в кредитование и ОВГЗ», — поделился ожиданиями Product Owner департамента некредитных продуктов ПУМБ Сергей Кравченко.
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Банкир ожидает стабильности ставок по гривневым депозитам, по крайней мере, до момента возврата нисходящего инфляционного тренда.
Со своей стороны председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек акцентировал внимание на инициативе правительства о повышении военного сбора с 1,5% до 5% с 1 октября. Он отметил, что предложенные решения носят «прямой проинфляционный характер» и снизят реальную ставку по депозитам за счет дополнительной налоговой нагрузки на проценты по ним.
По его мнению, ожидаемое ускорение инфляции и снижение привлекательности гривневых вкладов становятся «серьезным аргументом» в пользу повышения учетной ставки в пределах 0,5−1 процентного пункта. Тем не менее, Свитек, как и его коллеги, больше склоняется к базовому прогнозу сохранения ставки на уровне 13% годовых.
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«Впрочем, по моему мнению, баланс вероятностей все же смещен в пользу сохранения ставки на текущем уровне в соотношении 6 к 4», — подытожил он.
Как сообщалось, правление Нацбанка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых с 26 июля 2024 года, что соответствовало ожиданиям рынка. Это решение поддержали все члены комитета по монетарной политике (КМП) НБУ.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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