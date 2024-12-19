НБУ поднял учетную ставку: банкир объяснил, что будет с кредитами и депозитами украинцев — Finance.ua

НБУ поднял учетную ставку: банкир объяснил, что будет с кредитами и депозитами украинцев Сегодня 09:03 — Кредит&Депозит

НБУ поднял учетную ставку: банкир объяснил, что будет с кредитами и депозитами украинцев

Повышение Нацбанком учетной ставки с 13% до 13,5% вряд ли повлияет на увеличение ставок по кредитам и депозитам.

Такое мнение высказал директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев.

По его словам, изменение учетной ставки стало некоторой неожиданностью, хотя дискуссии о такой необходимости шли еще в ноябре.

«По сути, для эффективного сдерживания инфляции вместе с валютными интервенциями выбрано и укрепление гривны через учетную ставку. Можем предположить, что увеличенная учетная ставка позволит регулятору немного уменьшить объемы валютных интервенций при этом сдерживание инфляционных процессов будет продолжаться», — говорит эксперт.

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Замотаев отметил, что в достаточно широком смысле изменение учетной ставки с 13% до 13,5% и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам с 15,5% до 16% (именно на ее основе формируется доходность гривневых депозитов граждан) не повлияют на уровень ставок по кредитам и депозитам.

«Замечу, что средневзвешенные ставки по кредитам, например, для малого и среднего бизнеса, составляют 17,7%. Однако коммерческие банки активно развивают совместные партнерские программы, ставки по которым могут быть на 1−2 п.п. ниже, чем в среднем по рынку», — добавил банкир.

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Замотаев также не ожидает массового пересмотра ставок по депозитам. Вместо этого могут быть улучшены «акционные» условия размещения средств на депозитах, однако вряд ли это будет массовым явлением.

«Напомню, что средние ставки на ультракороткие вклады останутся на уровне 9,5−10% годовых, а ставки по длительным вкладам (от 1 до 2,5 лет) составят 13% годовых. Таким образом, изменение учетной ставки не повлечет за собой структурных изменений в кредитовании и депозитах, станет действенным предохранителем для инфляции», — резюмировал Замотаев.

УНІАН По материалам:

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