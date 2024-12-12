Национальный банк принял решение по учетной ставке — Finance.ua

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Национальный банк принял решение по учетной ставке

Кредит&Депозит
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Национальный банк принял решение по учетной ставке
Национальный банк принял решение по учетной ставке
Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых.
Это решение направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до 5%.
В целях сохранения устойчивости валютного рынка, недопущения разбалансирования ожиданий и постепенного приведения инфляции к цели Правления НБУ решило повысить учетную ставку на 0,5 п.п. до 13,5%.
Повышение учетной ставки будет способствовать сохранению контролируемости инфляционных ожиданий и поддержит реальную доходность гривневых инструментов. Это подпитает интерес к срочным гривневым сбережениям, а соответственно, будет способствовать снижению давления на курс и цены по мере исчерпания действия временных движителей инфляции.
В последние месяцы инфляция росла более быстрыми темпами, чем предполагалось прогнозом НБУ.
В ноябре инфляция ускорилась до 11,2% в годовом исчислении. С одной стороны, весомым двигателем роста цен оставались последствия ограниченного предложения продовольствия вследствие худших урожаев в этом году.
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Ожидается, что влияние этого фактора на инфляцию должно нивелироваться в следующем году с поступлением нового урожая. Кроме того, инфляционный всплеск все больше приобретает фундаментальные признаки, что подтверждается дальнейшим ускорением базовой инфляции (до 9,3% г/г в ноябре). Последнее связано, в частности, с увеличением производственных затрат, в том числе на электроэнергию и оплату труда, а также курсовыми эффектами в результате ослабления гривны в предыдущие периоды. Инфляционные ожидания демонстрируют относительную устойчивость, однако усиливается риск их разбалансирования на фоне повышения внимания населения к инфляционным процессам.

Справка Finance.ua:

  • 10 октября правление Национального банка 31 октября приняло решение оставить учетную ставку на уровне 13%;
  • учетная ставка была снижена до 13% с 14 июня 2024 года.
По материалам:
Finance.ua
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