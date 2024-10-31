Національний банк ухвалив рішення щодо облікової ставки — Finance.ua

Національний банк ухвалив рішення щодо облікової ставки Сьогодні 14:32 — Кредит&Депозит

Національний банк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Правління Національного банку 31 жовтня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

«Це рішення в поєднанні з підтриманням стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, сповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що впродовж останніх місяців інфляція очікувано зростала, але дещо швидшими темпами, ніж прогнозувалося.

У вересні інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі й, за оцінками НБУ, надалі зростала в жовтні. Посилення цінового тиску в другому півріччі 2024 року було очікуваним та передбачалося попередніми прогнозами НБУ. Водночас зростання показників як споживчої, так і базової інфляції (7,3% р/р у вересні) виявилося вищим, ніж прогнозувалося.

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Вагомий внесок у таку динаміку мало подорожчання продовольчих товарів унаслідок гірших, ніж очікувалося, урожаїв різних сільськогосподарських культур і пов’язаного з цим зростання вартості сировини для харчової промисловості. Пришвидшення інфляції також зумовлювалося подальшим збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, та курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди.

Попри зростання інфляції впродовж останніх місяців, інфляційні очікування економічних агентів залишалися достатньо стійкими та контрольованими, хоч і маржинально погіршилися.

Оновлений прогноз НБУ передбачає триваліше утримання облікової ставки на рівні 13% - щонайменше до літа 2025 року. У разі подальшого зростання цінового тиску понад прогноз та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ буде готовий посилити процентну політику та застосовувати додаткові монетарні заходи.

Довідка Finance.ua:

правління Національного банку 19 вересня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%;

облікову ставку було знижено до 13% із 14 червня 2024 року.

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