НБУ планирует удерживать учетную ставку на уровне 13% до лета 2025 года: как это повлияет на инвесторов — Finance.ua

НБУ планирует удерживать учетную ставку на уровне 13% до лета 2025 года: как это повлияет на инвесторов Сегодня 10:15

НБУ планирует удерживать учетную ставку на уровне 13% до лета 2025 года: как это повлияет на инвесторов

Правление Нацбанка отказалось от планов вернуться к снижению учетной ставки с первого квартала 2025 года и планирует удерживать ее на уровне 13% до лету следующего года. Такое решение было принято для «приведения инфляции к цели и сохранения контроля над инфляционными ожиданиями», в то же время ухудшив прогноз инфляции. Это означает, что цены на товары и услуги продолжат расти, тогда как покупательная способность украинцев — нет.

Это серьезный вызов для экономики Украины. Поэтому бесспорно повлияет на инвесторскую деятельность. Об этом, а также о других важных темах, подробно поговорят эксперты на конференции «Жить на проценты» , которая состоится уже 9 ноября в Киеве.

Среди прочего спикеры обсудят влияние результатов выборов в США на дальнейшую поддержку Украины и как это отразится на состоянии экономики. Также будут говорить о возможных изменениях и тенденциях на фондовом рынке и ожидания от различных инвестиционных инструментов.

Еще один важный вопрос, волнующий инвесторов — возможное повышение военного сбора до 5%. Эксперты обсудят, что это изменит для инвесторов и кого затронет больше всего.

Существенная часть выступлений и дискуссий будет касаться прогнозов экономического развития Украины в 2025 году. Каким будет курс доллара , ВВП, как изменится уровень безработицы, что будет с налогами? На эти и другие вопросы эксперты будут искать ответы.

В то же время, спикеры попытаются замахнуться на более долгосрочное прогнозирование — до 2030 года. Участие в дискуссии примут Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина (как модератор), а также Андрей Длигач, основатель и CEO группы компаний Advanter Group, доктор экономических наук, стратег, футуролог, визионер и Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S.

Партнером мероприятия является Inzhur : первая REIT-компания Украины, делающая инвестиции в большую коммерческую недвижимость доступными для всех.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке

Как попасть на конференцию «Жить на проценты»

BETTER10. Чтобы на целый день принять участие в мероприятии, где в одном месте соберутся лидеры в сфере инвестиций, нужно успеть забронировать билеты. Для этого нужно заполнить Заявку , а чтобы получить специальную скидку -10% от сайтов Минфин и Finance.ua, во время регистрации нужно ввести спецпромокод

Конференция состоится уже 9 ноября, а значит, до нее остались считанные дни. Поспешите зарегистрироваться и получить пропуск к важнейшему инвестиционному событию года, где вас ждут обучение, новые знакомства и огромная порция мотивации. Ждем на конференции «Жить на проценты» именно вас!

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