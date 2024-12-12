Падения депозитных ставок не будет при высокой инфляции — прогноз банкиров Сегодня 17:03 — Кредит&Депозит

Падения депозитных ставок не будет при высокой инфляции — прогноз банкиров

Банки не рискнут далее снижать ставки по вкладам, если инфляция не замедлится.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«С учетом текущего уровня инфляции, если смотреть на текущие ставки в гривне, то их дальнейшее снижение приведет к тому, что физические лица начнут забирать свои вклады из банковской системы и вкладывать в иностранную валюту. Соответственно, произойдет давление на обменный курс. Поэтому дальнейшее снижение процентных ставок приведет к худшему сценарию», — предупредил глава правления Аккордбанка Алексей Руднев.

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Поэтому советует банкам не снижать ставки. «Нам нужно удерживать эти ставки с учетом текущего уровня инфляции, иначе рядовой гражданин будет думать: зачем мне размещать депозитный вклад под 12−13% годовых, минус налоги, и на выходе иметь почти ноль или у некоторых банков даже отрицательную доходность», — говорит Алексей Руднев.

Девальвация гривны тоже нервирует вкладчиков. «У нас все равно будет девальвация национальной валюты. Она сейчас есть и будет в следующем году. И, соответственно, люди захотят защитить свои сбережения. Если снизится уровень процентных ставок по вкладам в национальной валюте, то население на это отреагирует. Поэтому ставки сейчас на том минимальном уровне, позволяющем удерживать текущую ресурсную базу населения», — отметил Алексей Руднев.

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Конкуренцию депозитам также составляют ОВГЗ. «Минфин создает существенную конкуренцию банкам в борьбе за ресурсы. И сейчас, учитывая повышение военного сбора до 5%, банковские депозиты не являются конкурентными для ОВГЗ по доходности. И физлица все больше и больше туда вкладывают средства», — рассказал заместитель председателя правления Таскомбанка Александр Заяц.

«Да, есть альтернатива — вложения в ОВГЗ, для которых нет налогообложения. Но все равно плюс-минус выходит на ту доходность, которая сравнима с уровнем инфляции, которая сейчас есть и продолжает увеличиваться», — отметил Алексей Руднев. В годовом исчислении потребительские цены в ноябре ускорились до 11,2% после 9,7% в октябре.

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И.о. главы правления, заместитель председателя правления Кредобанка Антон Киркач соглашается с тем, что депозитные ставки должны стремиться покрыть инфляцию. «Должны быть ставки, которые позволят, даже с учетом налога, быть близкими к инфляции. Мы запустили продукт „Новые деньги“, где выше ставка для средств, которые впервые приходят в банк. Сейчас это 14% годовых на 4 месяца. То есть даже с налогом ставка нетто выше инфляции», — говорит Антон Киркач.

Фінансовий клуб По материалам:

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