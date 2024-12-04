Две трети всех средств клиентов в банках в гривне: в НБУ рассказали о структуре депозитной базы — Finance.ua
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Две трети всех средств клиентов в банках в гривне: в НБУ рассказали о структуре депозитной базы

Кредит&Депозит
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Две трети всех средств клиентов в банках в гривне: в НБУ рассказали о структуре депозитной базы
Две трети всех средств клиентов в банках в гривне: в НБУ рассказали о структуре депозитной базы
Две трети всех средств клиентов в банках по результатам октября — в национальной валюте.
Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук в интервью Укринформу.
По его словам, прирост гривневых средств с начала года — более 100 млрд грн или около 7%, с начала полномасштабного вторжения — свыше 830 млрд гривен или около 90%. А 56% гривневых средств клиентов в банках — это денежные средства на счетах юридических лиц.
«В целом с начала 2024 года объем гривневых средств юридических лиц в банках увеличился на 6%, а с начала полномасштабного вторжения они удвоились. Гривневые средства физических лиц в банках выросли на 8% с начала года и около 80% с 24 февраля 2022 года», — отметил Николайчук.
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Если говорить именно о срочных гривневых средствах украинцев, то их доля — около 35% всех гривневых средств населения.
«В 2024 году имеем прирост на 20 млрд гривен или на 8%, а с начала полномасштабного вторжения — на около 80 млрд гривен или на 44%. В структуре срочных депозитов физических лиц в национальной валюте вклады со сроком более трех месяцев составляют 98%», — подытожил замглавы НБУ.
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Напомним, рекордные бюджетные расходы, подкрепленные западной помощью, стимулировали рост сбережений украинцев. За последние два года они стали в безналичной форме хранить в национальной валюте на 303,2 млрд грн больше, чем до начала полномасштабного вторжения россии.
По данным ФГВФЛ, по состоянию на 1 ноября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 331,6 млрд грн, что на 5,9 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 октября.
По материалам:
Укрінформ
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