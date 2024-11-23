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В каких банках украинцы хранят больше всего средств — данные НБУ

Кредит&Депозит
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В каких банках украинцы хранят больше всего средств — данные НБУ
В каких банках украинцы хранят больше всего средств — данные НБУ, www.freepik.com
По состоянию на 1 октября 2024 года в Украине действовало 62 банка, где физические лица хранили 1,172 трлн гривен. Из них средства по требованию — 763,2 млрд гривен.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Каким банкам украинцы доверяют свои деньги

В сообщении отмечено, что больше всего средств населения в государственных ПриватБанке — 422,3 млрд гривен и Ощадбанке — 200,9 млрд гривен.
На третьем частный Универсал Банк — 75,9 млрд гривен.
Далее следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 67,3 млрд гривен, частный ПУМБ — 52,7 млрд гривен, национализированный Сенс Банк (ранее — Альфа-Банк) — 47,0 млрд гривен.
В каких банках украинцы хранят больше всего средств — данные НБУ
Напомним, объемы гривневых средств физических лиц в банках за квартал выросли на 1.2% (+15.4% г/г) за счет прироста в сентябре. Из-за девальвации гривны уровень долларизации средств повысился.
Банки ожидают снижения стоимости депозитов домохозяйств и корпораций в IV квартале, однако оценки более сдержанные, чем в первые два квартала этого года.
По материалам:
РБК-Україна
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