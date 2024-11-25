Украинцы переходят на валютные депозиты: сколько можно заработать — Finance.ua

Украинцы переходят на валютные депозиты: сколько можно заработать Сегодня 08:09 — Кредит&Депозит

Украинцы переходят на валютные депозиты: сколько можно заработать

Украинцы — бизнес и физлица — по данным НБУ, принесли в украинские банки в октябре 36,07 млрд грн. Причем рекордсменом здесь стал бизнес: в нацвалюте депозиты юрлиц выросли на 3,8% - до 963,46 млрд грн. В то же время население положило в банки в гривне только 1,94 млрд грн (+0,3% м/м) и всего держало в нацвалюте 767,62 млрд грн.

Читайте также Как с начала войны выросли вклады предприятий и населения

В СКВ ситуация была кардинально иной. По корпоративным клиентам статистика НБУ показала отток: в гривневом эквиваленте бизнес забрал валюты из банков на 6,6 млрд грн, или 1,6% от показателей сентября. Физлица же продолжили перевкладываться в депозиты в валюте, положив в украинские банки 5,46 млрд грн (+1,4% м/м).

Перевложение физлицами своих денег с гривневых в валютные депозиты особенно заметно по итогам третьего квартала. Срочные депозиты частных вкладчиков в гривне выросли на 0,4% за квартал, а в валюте — на 0,6%.

Читайте также Что будет с доходностью депозитов — прогноз банкиров

«Благодаря более быстрому росту остатков на текущих счетах доля срочных средств в гривне в дальнейшем снизилась на 0,3 п.п. — до 34,3%. Уровень долларизации вкладов клиентов вырос на 0,5 п.п. — до 33,1%, больше всего вследствие ослабления курса гривны», — отметил НБУ.

При этом в целом объемы гривневых средств населения, по данным НБУ, выросли на 1,2% кв/кв, тогда как в инвалюте рост составил 2,3%, «больше всего вследствие ослабления курса гривны».

Свой вклад в такие настроения украинцев вносят растущая инфляция и валютные колебания. Нацбанк и дальше будет позволять гривне медленно девальвировать.

Читайте также Вкладчики предпочитают ультракороткие вклады

Финансисты пока не подтверждают то, что официально констатировал НБУ — рост долларовых вкладов населения. В Ощадбанке сообщили, что «доля вкладов в инвалюте по физлицам банка за третий квартал 2024 года, сравнивая со 2 кварталом 2024 года и 3 кварталом 2023 года, осталась без изменений». Показатели доли в портфеле в нацвалюте и СКВ в октябре, по сравнению с сентябрем, тоже не изменились.

Доля вкладов в иностранной валюте за третий квартал не изменилась и в Радабанке, оставшись в пределах 24−26%, рассказал начальник управления продуктов розничного и частного бизнеса Радабанка Дмитрий Лаврушин. В октябре, напротив, ускорился приток средств в гривне: гривневый портфель увеличился на 10%.

МТБ Банк имеет исторически достаточно значительную долю вкладов в СКВ по вкладам физических лиц. Это обусловлено тем, что банк обслуживает большое количество клиентов — моряков и членов их семей.

Впрочем, такая доля имеет у банка устойчивую тенденцию к снижению от 65,9% по состоянию на 1.10.2023 г. до 61,0% по состоянию на 1.07.2024 г. и до 59,8% по состоянию на 1.10.2024″, — говорит заместитель председателя правления МТБ Банка Геннадий Тищенко. Он также добавляет, что в октябре вклады физлиц в банке уменьшились на 0,8%: «В повалютном разрезе тенденция по гривне была минус 1%, по валюте — минус 0,8%», — уточнил Тищенко.

Читайте также Ветераны могут получить несколько грантов одновременно

Идея Банке , в свою очередь, не стремятся активно привлекать вклады в СКВ, хотя прирост вкладов в октябре был значительно выше, чем по системе, сообщил «Минфину» директор по развитию бизнеса банка Владимир Малый. «За месяц прирост составил 5,6%. Портфель депозитов физических лиц в СКВ почти не изменился», — уточнил он.

Планируйте свое будущее с умом. Храните деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.