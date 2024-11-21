Что будет с доходностью депозитов — прогноз банкиров Сегодня 09:00 — Кредит&Депозит

Что будет с доходностью депозитов — прогноз банкиров

В банках, где традиционно развивают длинные вклады, ультракороткие вклады «не идут».

«Депозиты физлиц сроком на 1 месяц не пользуются спросом. В Идея Банке есть депозит для физлиц „Свободные средства“ с возможностью досрочного расторжения и сформированный портфель по этому вкладу колеблется в последние месяцы в размере 10%», — говорит директор департамента развития продуктов Идея Банка Сергей Мищенко.

В некоторых банках, которые предлагают ультракороткие вклады, например в Таскомбанке , шансов таким депозитам тоже не дают, ведь они предусматривают ощутимо более низкую доходность, чем вклад на 3 месяца. «Также мы не видим на рынке привлечения вкладов физических лиц тренда к повышению процентов на короткие вклады до 1 месяца», — говорит руководитель направления депозитных продуктов банка Оксана Крамаренко.

По мнению Дмитрия Замотаева из Глобус Банка , пик заинтересованности граждан ультракороткими вкладами идет на убыль. По нашим ожиданиям до конца года средняя доходность ультракоротких вкладов снизится с 10% до 9,5% годовых. То есть тренд к уменьшению интереса со стороны банков к ультракоротким депозитам сохранится", — прогнозирует банкир.

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К такому сценарию склоняются и в Бизбанке. Там сообщили, что фиксируют «определенное перераспределение депозитов на более длительный срок».

При этом Максим Гончарук из ОТП ожидает оживления спроса до конца года. «В ноябре-декабре прогнозируем традиционный для этого периода рост спроса клиентов на „короткие“ вклады», — говорит он.

В то же время, на замену ультракоротким вкладам есть бессрочные. «При размещении клиентами средств на короткий срок, здесь более заметна тенденция, когда они предпочитают их размещение именно на счетах до востребования, по которым проценты начисляются на остатки средств», — говорят в Укргазбанке

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Для таких клиентов в Пиреус банке запустили новый депозит по требованию в нацвалюте с возможностью свободного пополнения /снятием под 3% годовых с ежемесячной капитализацией, рассказали в банке.

Что прогнозируют банки

Доходность классических срочных вкладов, как ожидается, будет увеличиваться. «Ближе к середине декабря банки традиционно могут вводить для своих вкладчиков промодепозиты и депозитные акции. Мы также анализируем возможность проведения акции для своих вкладчиков», — говорят в Бизбанке.

Безусловно, для финансистов в большинстве случаев интересно привлекать ресурс на более длительные сроки. Но чтобы угодить клиентам, приходится подстраиваться под их запросы.

«Банки пытаются активизировать кредитование, соответственно, более длинный ресурс интереснее. Но в условиях нестабильности, роста инфляции привлекать „длинный“ ресурс довольно сложно. Соответственно, банкам приходится подстраивать свои политики под тренды и поведение вкладчиков, и мы не исключение», — говорят в Бизбанке.

«Мы также поддерживаем тенденцию на долгосрочные депозиты, ведь это способствует стабильности, позволяет клиентам получать более высокие проценты и способствует лучшему планированию банковской ликвидности. Однако наша политика остается сбалансированной — мы предлагаем гибкие условия и для краткосрочных депозитов, чтобы обеспечить выбор для клиентов с разными финансовыми целями», — сообщили в Пиреус Банке

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