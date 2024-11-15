Из-за девальвации гривны украинцы увеличили вклады в валюте — Finance.ua

Из-за девальвации гривны украинцы увеличили вклады в валюте Сегодня 09:03 — Кредит&Депозит

Из-за девальвации гривны украинцы увеличили вклады в валюте

Объемы гривневых средств физических лиц в банках за квартал выросли на 1.2% (+15.4% г/г) за счет прироста в сентябре. Из-за девальвации гривны уровень долларизации средств повысился.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за ІІІ квартал 2024 года.

Объемы фондирования банков в ІІІ квартале выросли. В то же время, объем гривневых средств бизнеса в банках несколько уменьшился вследствие уплаты предприятиями налогов и роста их других расходов. В октябре приток средств бизнеса возобновился.

Объемы гривневых средств физических лиц в банках за квартал выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 15,4% - с ІІІ кварталом 2023 года. Сезонные оттоки средств населения в июне компенсированы их поступлениями в последующие периоды. Срочные гривневые депозиты физлиц в гривне выросли на 0,4% за квартал.

Доля гривневых срочных средств физлиц за квартал снизилась на 0.3 п. п. — до 34.3%. Доля гривневых депозитов бизнеса выросла на 0.3 п. п. — до 24.3%

Графики: НБУ

Уровень долларизации средств клиентов повысился на 0.5 п. п. кв/кв, до 33.1%, прежде всего из-за девальвации гривны. Доля валютных средств бизнеса возросла на 0.3 п. п. — до 31.7%.

За ІІІ квартал объем средств физлиц в гривне увеличился на 1.2%, в валюте — на 2.3%. Текущие средства в гривне росли быстрее срочных: 1.6% по сравнению с 0.4%.

Графики: НБУ

За квартал выросла доля депозитов от 3 до 6 мес. — на 1.3 п. п. до 52.0%. Доля депозитов свыше 6 месяцев снизилась на 1.0 п. п. и составляет 31.3% всех новых вкладов. В целом доля новых депозитов на срок более 3 мес. составляет 83.3%.

Гривневые средства бизнеса за квартал снизились на 1.4%. Сокращение произошло во всех группах банков, кроме частных, в которых зафиксирован рост на 1.6%. Больше всего средства бизнеса снижались у государственных банков и Денежные средства в иностранных валютах снизились на 1.5%, в том числе из-за уплаты дивидендов корпорациями, прежде всего — в иностранных банках, на 4.8% кв/кв. В то же время, валютные средства в государственных банках и ПриватБанке выросли на 2.3% и 0.8% соответственно. за квартал снизились на 1.4%. Сокращение произошло во всех группах банков, кроме частных, в которых зафиксирован рост на 1.6%. Больше всего средства бизнеса снижались у государственных банков и ПриватБанка — на 4.0% и 2.6% соответственно.снизились на 1.5%, в том числе из-за уплаты дивидендов корпорациями, прежде всего — в иностранных банках, на 4.8% кв/кв. В то же время, валютные средства в государственных банках и ПриватБанке выросли на 2.3% и 0.8% соответственно.

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Притоки гривневых средств населения в августе и сентябре полностью компенсировали оттоки в начале квартала.

За квартал все группы банков, кроме ПриватБанка, наращивали средства физических лиц. Больше всего выросли средства в иностранных и частных банках — на 5.3% и 3.0% за квартал соответственно. Увеличивались, прежде всего, остатки на текущих счетах. Денежные средства в валюте выросли на 2.3% (+6.0% г/г) также и за счет роста средств на текущих счетах на 3.4% за квартал.

Графики: НБУ

Напомним, по данным НБУ, в сентябре 2024 года в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц украинцы хранили 1 трлн. 326 млрд гривен. В ПриватБанке было 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 496,8 млрд гривен.

Банки ожидают снижения стоимости депозитов домохозяйств и корпораций в IV квартале, однако оценки более сдержанны, чем в первые два квартала этого года.

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