Банки ожидают снижения стоимости депозитов — Finance.ua

Банки ожидают снижения стоимости депозитов Сегодня 16:04 — Кредит&Депозит

Банки ожидают снижения стоимости депозитов

Банки ожидают снижения стоимости депозитов домохозяйств и корпораций в IV квартале, однако оценки более сдержанны, чем в первые два квартала этого года.

Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса о банковском фондировании.

Средняя стоимость фондирования в целом снижалась пять кварталов подряд. Однако доли респондентов, которые сообщили о снижении стоимости средств бизнеса и населения, были несколько меньше рекордных показателей ІІ квартала. Стоимость оптовых привлечений, по оценкам банков, снижалась второй квартал подряд.

В ІV квартале банки ожидают снижения стоимости депозитов и для домохозяйств, и для корпораций. Однако оценки банков более сдержанны, чем в первые два квартала этого года.

Цена оптового фондирования, по их ожиданиям, почти не изменится.

В июле — сентябре доля фондирования в валюте увеличилась у половины банков. Однако две трети опрошенных ожидают снижения доли валютных обязательств в ІV квартале.

В ІІІ квартале срочность фондирования не изменилась, прервав тренд предыдущих кварталов. По оценкам банков, срочность привлечений несколько снизится в последующие 12 месяцев.

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В ІІІ квартале около 95% респондентов отметили, что общий объем банковского капитала за последние 12 месяцев увеличился. В последующие 12 месяцев две трети опрошенных ожидают сохранения этой тенденции.

Начиная с ІІІ квартала 2022 года респонденты называют прибыльность определяющим фактором, что приведет к увеличению объема капитала в ближайшем будущем. Сейчас отдельные банки сообщили, что сокращение объема капитала возможно вследствие изменения регуляторных требований, ухудшения макроэкономических прогнозов или изменения риска аппетита банка. В III квартале лишь 14% финучреждений сообщили о намерениях акционеров увеличивать объем капитала в последующие 12 месяцев.

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Четыре квартала подряд респонденты отмечали несущественное уменьшение стоимости капитала на протяжении последних 12 месяцев. Банки ожидают сохранения этой тенденции и в будущем.

Напомним, до конца года ставки по депозитам останутся без особых изменений: максимальные ставки по наиболее продолжительным во времени гривневым вкладам (от 1 года до 2,5 лет) будут на уровне 15−15,5%, а доходность вкладов в иностранной валюте не превысит 1,5% годовых.

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