Повышение военного сбора: как это повлияет на депозиты — Finance.ua

Повышение военного сбора: как это повлияет на депозиты Сегодня 16:01 — Кредит&Депозит

Повышение военного сбора: как это повлияет на депозиты

Увеличение военного сбора с 1,5% до 5% приведет к росту общей налоговой нагрузки по депозитным доходам до 23% (кроме дохода по депозитам военнослужащих), однако этот факт не повлияет на количество новых вкладчиков.

Такое мнение высказал директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев.

По его утверждению, уменьшение доходности вряд ли существенно повлияет на активность граждан, принявших для себя решение разместить средства в банках.

Во-первых, усиление инфляционного давления вынуждает многих искать надежные механизмы для сбережения средств (для 70% граждан, имеющих свободные средства, считают для себя приоритетным размещение их именно на депозитах), а во-вторых, сейчас достаточный выбор депозитных программ на разный срок, что позволяет «подстроить» потребности конкретного человека под существующие вклады.

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«Дискуссии о пересмотре налогов и в частности военного сбора идут с начала года, и только в течение последних 1,5 месяца „разговоры“ и „размышления“ приобрели четкие очертания. И за это время почти треть звонков в колл-центр банка касалась вопросов, как может снизиться прибыль и какие депозитные программы дают возможность получить наибольшую доходность. То есть к такому уменьшению прибыли граждане полностью готовы и изменения в налогообложении не стали для них сенсацией», — отметил эксперт.

Замотаев отметил, что летом многие потенциальные вкладчики решили взять паузу, внимательно наблюдая за изменениями валютных курсов и за темпами инфляции. Именно поэтому по сравнению с январем-апрелем в летний период количество новых вкладов практически не менялось.

Однако уже в начале осени фиксируется изменение поведения граждан — возобновился интерес в основном к ультракоротким (3−6 мес.) и долгосрочным вкладам (с 1 года до 2,5 лет).

Банкир подчеркнул, что сейчас инфляция является контролируемой и вряд ли до конца года пересечет прогнозируемую отметку в 8,5% за год, а в следующем году инфляция составит менее 10%, что также не критично для вкладчиков, которые намерены разместить средства на долгосрочных депозитах.

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Что касается популярности долгосрочных вкладов (от 1 года до 2,5 лет), то, прежде всего, такие вклады интересны своими процентными ставками, ведь они самые большие на рынке: средние ставки достигают 13% годовых, а максимальные — 15% годовых. По его мнению, длительные во времени вклады рассчитаны на тех граждан, которые, во-первых, имеют достаточно свободных средств и готовы положить их в банк без чрезмерных опасений срочного расторжения депозитного соглашения.

«Можно сказать, что длительные во времени вклады рассчитаны на тех граждан, у которых есть как значительные сбережения, так и значительный стабильный доход, что позволяет вложить средства и получить пассивный доход. Сейчас можно говорить, что более 80% новых вкладов, открытых с сентября по ноябрь — это ультракороткие и длительные вклады, количество которых распределено почти поровну», — констатировал Замотаев.

Справка Finance.ua:

10 октября Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона о повышении налогов;

он предусматривает повышение военного сбора до 5% и расширение круга его плательщиков, в частности, 1% дохода для плательщиков единого налога третьей группы; и 10% размера минимальной заработной платы для физических лиц-предпринимателей-плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы.

УНІАН По материалам:

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