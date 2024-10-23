Кредиты подорожают из-за новых налогов — Finance.ua

Кредиты подорожают из-за новых налогов Сегодня 16:14 — Кредит&Депозит

Кредиты подорожают из-за новых налогов

Увеличение налогообложения банков, бизнеса и населения может усугубить ситуацию с кредитованием.

Об этом рассказали участники круглого стола «Зима близко: готов ли бизнес к энергетическим вызовам и новой налоговой реальности», проведенного «Финансовым клубом».

Кредиты от ПриватБанка, Таскомбанка, ПУМБа и других. Все с рассмотрением условий в одном каталоге.

«Особенно тяжело это дается банковской системе, которая второй год будет платить 50% налога. Это влияет и на бизнес, и на капитал, и на маржу, которую банки должны закладывать в стоимость кредитных ресурсов, — заявил начальник управления корпоративных продаж ОТП Банка Валерий Терно. — На следующий год это повлияет на настроения банков и их акционеров относительно стоимости средств, и это может повлиять на стоимость кредитных ресурсов».

Если реакцией бизнеса и населения на дополнительное налогообложение станет переход от безналичных наличных расчетов, это уменьшит ликвидность банков.

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«Уменьшение остатков на счетах клиентов и депозитного портфеля увеличивает стоимость дальнейшего финансирования. Эта непредсказуемость не будет точно способствовать развитию экономики нашей страны», — сказал директор департамента организации продаж корпоративным клиентам Таскомбанка Олег Федоренко.

Если экономика уйдет в кэш, это будет отрицательный сценарий.

«Население будет снимать остатки и рассчитываться ими в магазинах, которые эти денежные средства будут в сумках держать. Не будет ресурсов для финансирования, будет дефицит, который приведет к увеличению стоимости финансирования», — уточнил он.

Фінансовий клуб По материалам:

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