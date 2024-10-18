Могут ли военные не платить по кредиту: разъяснение юристов — Finance.ua

Могут ли военные не платить по кредиту: разъяснение юристов 18.10.2024, 13:05 — Личные финансы

Могут ли военные не платить по кредиту: разъяснение юристов

Есть мнение, что военнослужащие и их супруги могут не платить по кредиту. Однако юристы подчеркивают, что платить по кредиту все-таки придется. Однако для военных действуют некоторые льготы. Какие именно и как ими воспользоваться — разъясняют юристы системы бесплатной юридической помощи.

Военнослужащие и их жены/мужья имеют право не платить:

за пользование кредитом;

за просрочку платежей;

за невыполнение обязательств на период действия особого периода.

Льготой могут воспользоваться и жены/мужья военнослужащих.

Льготы должны предоставлять не только банки, но и кредитные союзы, ломбарды и другие поставщики финуслуг.

Исключение: если это кредит на авто, дом или квартиру, придется платить и проценты по кредиту, и начисленные страховые выплаты, штрафы или пеню. Потому что эти льготы не распространяются на кредитные договоры по приобретению автомобилей и имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилищного фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них).

Льгота не активируется автоматически. Нужно в письменном виде уведомить кредитодателя о прохождении службы и предоставить подтверждающие документы.

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Какие документы нужно предоставить

Точный список документов следует уточнять у кредитодателя, но основной список примерно такой:

Для военнослужащих:

билет, в котором в соответствующих разделах производятся служебные отметки;

из приказа;

о призыве военнообязанного на военную службу.

Для резервистов:

из приказа;

о зачислении в списки воинской части.

Для жен или мужей военнослужащих:

из ГРАГСа о государственной регистрации брака (в выписке обязательно должна быть указана ФИО жены и мужа, дата выдачи выписки должна быть не более 1 года до момента представления в банк);

документ, подтверждающий право получения военнослужащим льготных условий обслуживания кредита в зависимости от категории.

Далее следует обратиться в банк с заявлениями:

проведение сверки обязательств и получить справку с суммой остатка задолженности по телу кредита, как и процентах, комиссиях, штрафах и т. д.

освобождение от уплаты процентов, комиссий, штрафов по кредиту, а также об освобождении от уплаты страховых платежей, если таковые предусмотрены кредитным договором.

Что делать, если банк или другое финансовое учреждение не удовлетворило заявление или подало на вас иск? Юристы подчеркивают, что такие действия неправомерны. Поэтому следует обратиться с письменной жалобой к руководству финансового учреждения или сразу в Национальный банк Украины. НБУ может проверить финансовое учреждение и устранить нарушения.

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