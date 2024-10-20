Пенсии военных: на какие суммы могут рассчитывать украинские защитники — Finance.ua

Пенсии военных: на какие суммы могут рассчитывать украинские защитники Вчера 21:20 — Личные финансы

Пенсии военных: на какие суммы могут рассчитывать украинские защитники

Дополнительные финансовые вознаграждения, получаемые украинскими военными, не включаются в расчет пенсии. Эти выплаты являются премиями за выполнение боевых задач, а не регулярной зарплатой.

Об этом заявила адвокат ОО «Юридическая сотня» Ирина Дмитренко в эфире «Украинского Радио».

«Дополнительные вознаграждения не влияют на размер пенсии, потому что эта выплата не постоянная, она не ежемесячная, а зависит от того, какие именно боевые задания выполняет военнослужащий. Поэтому эти 30, 50 и 100 000, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины № 168, не имеют значения для размера пенсии», — пояснила адвокат.

На какие пенсии могут рассчитывать военные

По ее словам, пенсии за выслугу лет, например, назначаются лицам, имеющим календарную выслугу 20 лет и более в размере 50% денежного довольствия по последней занимаемой должности.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если человек имеет более 20 лет выслуги, тогда за каждый год более 20 лет дополнительно начисляется 3% соответствующих сумм денежного довольствия.

Читайте также Семьи военнопленных могут получить до 100 тысяч гривен: алгоритм действий

Адвокат отметила, если речь идет о пенсии со смешанным стажем, когда 20 лет страхового стажа, но половина из него — это военная выслуга, то в этом случае пенсия будет составлять 50% за 25 лет страхового стажа, а каждый полный год стажа свыше 25 лет — еще дополнительно 1% от суммы денежного довольствия.

Справка Finance.ua:

на 1 октября средний размер пенсии в Украине составляет 5 851,86 грн;

в Украине хотят внести изменения относительно выплаты пенсий. Предлагается ускорить этот процесс путем предоставления возможности получать выплаты через платежную систему «Новой почты»;



Украина тратит до двух миллиардов гривен на услуги по выплате пенсий. Однако среди почтовых операторов сохраняется конкуренция из-за возможности расширения спектра услуг.



УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.