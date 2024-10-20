Пенсии военных: на какие суммы могут рассчитывать украинские защитники — Finance.ua

Пенсии военных: на какие суммы могут рассчитывать украинские защитники
Дополнительные финансовые вознаграждения, получаемые украинскими военными, не включаются в расчет пенсии. Эти выплаты являются премиями за выполнение боевых задач, а не регулярной зарплатой.
Об этом заявила адвокат ОО «Юридическая сотня» Ирина Дмитренко в эфире «Украинского Радио».
«Дополнительные вознаграждения не влияют на размер пенсии, потому что эта выплата не постоянная, она не ежемесячная, а зависит от того, какие именно боевые задания выполняет военнослужащий. Поэтому эти 30, 50 и 100 000, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины № 168, не имеют значения для размера пенсии», — пояснила адвокат.
На какие пенсии могут рассчитывать военные
По ее словам, пенсии за выслугу лет, например, назначаются лицам, имеющим календарную выслугу 20 лет и более в размере 50% денежного довольствия по последней занимаемой должности.
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Если человек имеет более 20 лет выслуги, тогда за каждый год более 20 лет дополнительно начисляется 3% соответствующих сумм денежного довольствия.
Адвокат отметила, если речь идет о пенсии со смешанным стажем, когда 20 лет страхового стажа, но половина из него — это военная выслуга, то в этом случае пенсия будет составлять 50% за 25 лет страхового стажа, а каждый полный год стажа свыше 25 лет — еще дополнительно 1% от суммы денежного довольствия.
Справка Finance.ua:
- на 1 октября средний размер пенсии в Украине составляет 5 851,86 грн;
- в Украине хотят внести изменения относительно выплаты пенсий. Предлагается ускорить этот процесс путем предоставления возможности получать выплаты через платежную систему «Новой почты»;
- Украина тратит до двух миллиардов гривен на услуги по выплате пенсий. Однако среди почтовых операторов сохраняется конкуренция из-за возможности расширения спектра услуг.
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