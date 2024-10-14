Семьи военнопленных могут получить до 100 тысяч гривен: алгоритм действий — Finance.ua

Семьи военнопленных могут получить до 100 тысяч гривен: алгоритм действий
Если ваш близкий человек находится в плену, то члены семьи могут обратиться в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, функционирующей при Минреинтеграции.
Об этом сообщили в министерстве.
По решению Комиссии семья имеет право на получение ежегодного государственного пособия в размере 100 тысяч гривен за каждый год пребывания такого человека в плену.
Для получения указанной финансовой помощи следует обратиться в Минреинтеграцию.
С алгоритмом действий и перечнем необходимых документов можно ознакомиться более подробно по ссылке.
- Заявление об установлении факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины — здесь,
- заявление о получении государственного пособия по этой ссылке.
Как сообщили в министерстве, в случае возникновения вопросов получения государственного пособия членам семей пленных можно обращаться в Минреинтеграцию по номерам: (044) 355−14−56 и (097) 901−55−71 (Viber, WhatsApp).
Ранее писали, что Кабинет Министров обновил выплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины. Составляющие денежного довольствия зависят от должности, звания, условий службы, научных степеней и званий.
Военнослужащий, воюющий непосредственно на линии столкновения, будет получать 20 100 гривен основного денежного довольствия, а также 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях и 70 тысяч гривен за каждые 30 дней на линии боевого столкновения.
Справка Finance.ua:
Также украинские военнослужащие могут получить выплату за уничтожение вражеской техники:
- подбитие вражеского военного автомобиля «стоит» 12,18 тысяч гривен;
- танк — 48,72 тысячи гривен;
- бронированная машина — 40 тысяч гривен;
- самолет или вертолет — более 100 тысяч гривен;
- корабль первого ранга — 243 тысячи гривен.
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