Семьи военнопленных могут получить до 100 тысяч гривен: алгоритм действий — Finance.ua

Семьи военнопленных могут получить до 100 тысяч гривен: алгоритм действий Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Семьи военнопленных могут получить до 100 тысяч гривен: алгоритм действий

Если ваш близкий человек находится в плену, то члены семьи могут обратиться в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, функционирующей при Минреинтеграции.

Об этом сообщили в министерстве.

По решению Комиссии семья имеет право на получение ежегодного государственного пособия в размере 100 тысяч гривен за каждый год пребывания такого человека в плену.

Для получения указанной финансовой помощи следует обратиться в Минреинтеграцию.

С алгоритмом действий и перечнем необходимых документов можно ознакомиться более подробно по ссылке

Заявление об установлении факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины — здесь,

заявление о получении государственного пособия по этой ссылке.

Как сообщили в министерстве, в случае возникновения вопросов получения государственного пособия членам семей пленных можно обращаться в Минреинтеграцию по номерам: (044) 355−14−56 и (097) 901−55−71 (Viber, WhatsApp).

Ранее писали, что Кабинет Министров обновил выплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины. Составляющие денежного довольствия зависят от должности, звания, условий службы, научных степеней и званий.

Военнослужащий, воюющий непосредственно на линии столкновения, будет получать 20 100 гривен основного денежного довольствия, а также 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях и 70 тысяч гривен за каждые 30 дней на линии боевого столкновения.

Справка Finance.ua:

Также украинские военнослужащие могут получить выплату за уничтожение вражеской техники:

подбитие вражеского военного автомобиля «стоит» 12,18 тысяч гривен;

танк — 48,72 тысячи гривен;

бронированная машина — 40 тысяч гривен;

самолет или вертолет — более 100 тысяч гривен;

корабль первого ранга — 243 тысячи гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.