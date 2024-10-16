Сколько пенсионеров в Украине получают пенсии более 10 тыс. грн (инфографика) — Finance.ua
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Сколько пенсионеров в Украине получают пенсии более 10 тыс. грн (инфографика)

Личные финансы
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Сколько пенсионеров в Украине получают пенсии более 10 тыс. грн (инфографика)
Сколько пенсионеров в Украине получают пенсии более 10 тыс. грн (инфографика)
Как сообщает Пенсионный Фонд, по состоянию на октябрь в Украине зарегистрировано 10,3 млн пенсионеров, из которых 2,8 млн работают.
В Пенсионном Фонде показали в инфографике, сколько пенсионеров получают самую высокую пенсию:
Сколько пенсионеров в Украине получают пенсии более 10 тыс. грн (инфографика)
Более 10 тыс. получают всего 12 процентов, то есть 1 313 27 человек. При этом средняя пенсия составляет 15 354,09 гривен.
От 5001 до 10 000 гривен — 25,6%, 2 644 649 человек, средняя пенсия — 6860,60 гривен.
От 4001 до 5000 гривен — 18,6%, 1 922 339 человек, средняя пенсия — 4414,30 гривен.
От 3001 до 4000 гривен — 17,3%, 1 795 235 человек, средняя пенсия — 3544,92 гривен.
До 3000 гривен получают 25,8% - 2 667 096 человек. Размер средней пенсии — 2 761,66 гривен.
Напомним, по данным Опендатабот, средняя пенсия по стране выросла в этом году благодаря индексациям, проведенным в марте, и составляет 5816 гривен. Это на 8% больше, чем в прошлом году.
По состоянию на июль 2924 года, самая высокая средняя пенсия была в Киеве (7940,27 гривен), что на 36,5% больше средней по стране. Наименьшую среднюю пенсию получают пенсионеры Тернопольской области: 4436,41 гривен — это на 24% меньше средней по Украине.
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Также напомним, что у украинских мужчин и женщин есть одинаковые требования к страховому стажу и выходят они на пенсию одновременно.
Требования к стажу растут равномерно каждый год до 2028 года, например, для выхода на пенсию в 63 года сейчас требуется 21 год стажа. Сегодня требования к стажу для пенсии: в 60 лет — 31 год стажа, в 63 года — 21 год стажа, в 65 лет — 15 лет стажа.

Справка Finance.ua:

  • Законодательство Украины предусматривает несколько категорий пенсионеров, которые могут получить дополнительные ежемесячные выплаты к основной пенсии. Их можно разделить на несколько основных групп:
  • возрастные;
  • статусные;
  • за дополнительный стаж;
  • за содержание несовершеннолетних детей и неработающих родственников;
  • за донорство.
  • Некоторые из этих выплат предназначаются автоматически, в то время как для получения доплат определенных категорий необходимо вносить в ПФУ дополнительные документы. Например, прибавка за достижение определенного возраста добавляется к основной пенсии в автоматическом режиме, тогда как о наличии нетрудоспособных иждивенцев или получении определенного статуса следует уведомлять отдельно.

Кто может получить доплату к пенсии

По материалам:
Finance.ua
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