Что будет со ставками на депозиты до конца года — Finance.ua

Что будет со ставками на депозиты до конца года Сегодня 11:03 — Кредит&Депозит

Что будет со ставками на депозиты до конца года

До конца года ставки по депозитам останутся без особых изменений: максимальные ставки по наиболее продолжительным во времени гривневым вкладам (от 1 года до 2,5 лет) будут на уровне 15−15,5%, а доходность вкладов в иностранной валюте не превысит 1,5% годовых.

Как рассказал председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов, ставки по ультракоротким вкладам со сроком размещения от 3 месяцев до 6 месяцев продолжат медленно снижаться: не исключено, что в конце года средние ставки по таким вкладам сократятся до 1−1,5% и составят в среднем 8,5% годовых.

Какой депозит выбрать

Что касается вопроса, какой депозит выбрать гражданину, желающему сберечь деньги от обесценения, банкир советует учитывать прежде всего цель размещения средств (приобретение товара, сбережение денег от инфляции, пассивная инвестиция и т. п. ), личные планы, когда размещаемые средства ему могут понадобиться, также важна сумма, которую гражданин планирует использовать для такого инвестирования.

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По словам Мамедова, если гражданин вскоре планирует, например, приобрести автомобиль или взять ипотечный кредит, логичным станет размещение средств на ультракоротких депозитах со сроком от 3 до 6 месяцев.

«Такой вклад позволит по меньшей мере „проиндексировать“ наличные средства на уровень инфляции. Но в случае, если гражданин планирует не только сберечь средства, но и получить пассивную прибыль, то наиболее удобным и выгодным для него может быть открытие вклада на 1 год по максимальным процентным. ставками», — отметил эксперт.

По его прогнозу, для граждан, планирующих разместить средства на депозит, приоритетами станут размер получаемой прибыли (процентная ставка) и возможность получить дополнительные «бонусы» (например, при открытии депозита некоторые банки предлагают дополнительный 1% к имеющимся ставкам), а также удобство при открытии вклада (возможность сделать это онлайн в банковском приложении).

«Сочетание доходности, удобства и срока вклада становятся движущей силой при принятии решения о размещении средств в банке. Сейчас мы ожидаем, что количество депозитов продолжит расти: в октябре-декабре по сравнению с третьим кварталом количество новых вкладчиков может увеличиться на 7−10%, подавляющее большинство которых придется именно на гривневые вклады», — подытожил Мамедов.

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УНІАН По материалам:

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