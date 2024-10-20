Прирост гривневых вкладов населения перекрыл сокращение депозитов бизнеса, — Гетманцев Сегодня 10:10 — Кредит&Депозит

Прирост гривневых вкладов населения перекрыл сокращение депозитов бизнеса, — Гетманцев

В течение сентября объем банковских вкладов в национальной валюте вырос на 0,5% (+8,7 млрд грн) и достиг 1696,7 млрд грн.

Об этом написал народный депутат Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике, анализируя состояние финансового рынка.

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По данным НБУ, депозиты предприятий сократились на 1% (-9,1 млрд грн). Сокращение продолжается второй месяц подряд.

Депозиты населения выросли на 2,4% (+17,8 млрд грн), что является максимумом прироста в этом году.

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«Таким образом, прирост гривневых вкладов населения перекрыл сокращение депозитов бизнеса. Наиболее вероятно, что такая динамика розничных депозитов в сентябре обусловливается стабилизацией второй месяц подряд ситуации на валютном рынке», — отметил он.

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При этом ставка по новым депозитам населения продолжала сокращаться (на 0,2 п.п. до 10,4%).

Он добавил, что валютные депозиты за отчетный месяц уменьшились на 0,5% (-0,1 млрд долл.) до 20 млрд долл.: «Двигателем сокращения которых были корпоративные вклады».

И хотя главная тенденция на рынке положительная — с начала года динамика вкладов как в гривне (+4,2%), так и в валюте остается восходящей (+3,8%). Темпы роста замедлились.

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«Впрочем очевиден и тот факт, что прирост депозитной базы банковской системы в 2024 году существенно замедлился. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кумулятивная динамика вкладов в гривне с начала года замедлилась почти в 5 раз», — подытожил он.

Напомним, председатель правления Глобус банка сообщил , что до конца года ставки по депозитам останутся без особых изменений: максимальные ставки по наиболее продолжительным во времени гривневым вкладам (от 1 года до 2,5 лет) будут на уровне 15−15,5%, а доходность вкладов в иностранной валюте не превысит 1,5% годовых.

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