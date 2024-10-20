Прирост гривневых вкладов населения перекрыл сокращение депозитов бизнеса, — Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Прирост гривневых вкладов населения перекрыл сокращение депозитов бизнеса, — Гетманцев

Кредит&Депозит
95
Прирост гривневых вкладов населения перекрыл сокращение депозитов бизнеса, — Гетманцев
Прирост гривневых вкладов населения перекрыл сокращение депозитов бизнеса, — Гетманцев
В течение сентября объем банковских вкладов в национальной валюте вырос на 0,5% (+8,7 млрд грн) и достиг 1696,7 млрд грн.
Об этом написал народный депутат Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике, анализируя состояние финансового рынка.
Читайте также
По данным НБУ, депозиты предприятий сократились на 1% (-9,1 млрд грн). Сокращение продолжается второй месяц подряд.
Депозиты населения выросли на 2,4% (+17,8 млрд грн), что является максимумом прироста в этом году.

Получить больше с депозита

«Таким образом, прирост гривневых вкладов населения перекрыл сокращение депозитов бизнеса. Наиболее вероятно, что такая динамика розничных депозитов в сентябре обусловливается стабилизацией второй месяц подряд ситуации на валютном рынке», — отметил он.
Читайте также
При этом ставка по новым депозитам населения продолжала сокращаться (на 0,2 п.п. до 10,4%).
Он добавил, что валютные депозиты за отчетный месяц уменьшились на 0,5% (-0,1 млрд долл.) до 20 млрд долл.: «Двигателем сокращения которых были корпоративные вклады».
И хотя главная тенденция на рынке положительная — с начала года динамика вкладов как в гривне (+4,2%), так и в валюте остается восходящей (+3,8%). Темпы роста замедлились.
Читайте также
«Впрочем очевиден и тот факт, что прирост депозитной базы банковской системы в 2024 году существенно замедлился. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кумулятивная динамика вкладов в гривне с начала года замедлилась почти в 5 раз», — подытожил он.
Напомним, председатель правления Глобус банка сообщил, что до конца года ставки по депозитам останутся без особых изменений: максимальные ставки по наиболее продолжительным во времени гривневым вкладам (от 1 года до 2,5 лет) будут на уровне 15−15,5%, а доходность вкладов в иностранной валюте не превысит 1,5% годовых.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.