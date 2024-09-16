Темпы притока гривневых депозитов замедлились более чем в 4 раза — Finance.ua

Темпы притока гривневых депозитов замедлились более чем в 4 раза Сегодня 11:02 — Кредит&Депозит

Темпы притока гривневых депозитов замедлились более чем в 4 раза

В 2024 году темпы притока гривневых депозитов в банковскую систему замедлились более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. В то же время, по сравнению с началом войны депозиты в гривне выросли на 84%.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Отмечается, что в августе банковские депозиты резидентов (бизнеса и домохозяйств) в национальной валюте сократились на 0,9% (-15,4 млрд. грн.), в валюте выросли на 1,5% (+0,3 млрд долл.).

«Сокращение депозитов в гривне объясняется проседанием вкладов в корпоративном сегменте, которые в августе сократились на 2,1% (19,7 млрд грн). Депозиты населения в гривне за август выросли на 0,6% (+4,3 млрд грн), в валюте +0,9% (+0,1 млрд долл.) Никакой „зрады“ здесь нет», — пояснил Гетманцев.

По его словам, динамика гривневых корпоративных вкладов в этот месяц обычно более волатильная.

«За последние 10 лет в августе они уменьшались 6 раз, росли 4 раза. Это связано как с сезонными факторами (напр., уплатой налога на прибыль за ІІ квартал), так и ситуативными факторами (в частности, в случае усиления девальвационных ожиданий накануне осени). В этом году отток гривневых вкладов предприятий в августе был частично конвертирован в рост валютных депозитов на 2% (+0,2 млрд долл. за отчетный месяц)», — отметил нардеп.

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Он также признал, что приток средств клиентов на гривневые банковские вклады остается более сдержанным в текущем году.

«Это видно „невооруженным глазом“ на графике выше. За 8 месяцев с начала года депозиты в гривне выросли на 3,8% (+61,6 млрд грн). Тогда как за аналогичный период прошлого года они выросли на 17,7% (+213,3 млрд грн)», — комментирует Гетманцев.

Причины таких тенденций

Ставки по депозитам в 2024 году постепенно сокращаются, тогда как летом 2023 года они были на максимуме. Ставка по новым депозитам в гривне с начала года сократилась до 8,5% для бизнеса и 10,6% для населения (в августе 2023 года соответственно 13,4% и 12,2%). В то же время валютные ожидания ухудшились. За 8 месяцев с начала года по официальному курсу гривна ослабла против американского доллара на 7,8% (в то время как в 2023 году за этот же период официальный курс был зафиксирован).

«Уверен, Нацбанк также видит эти тенденции. Отсюда осторожная политика по учетной ставке, цикл снижения которой был прекращен с конца июля на фоне повышения инфляции. Хотя да, понимаем, что это будет негативно влиять на возобновление кредитования», — отмечает нардеп.

По его мнению, увеличение международных резервов по итогам августа, стабилизация ситуации на валютном рынке и валютных ожиданий должны оказать положительное влияние на прирост банковских вкладов в гривне в ближайшие месяцы.

Напомним, средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в августе 2024 года составили 10,6% годовых, что на 0,1 п.п. ниже, чем месяц назад. Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,1%.

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