Сколько денег украинцы хранят в банках — ТОП-20 Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

Сколько денег украинцы хранят в банках — ТОП-20

В банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 289 млрд гривен. Более трети вкладов в июле 2024 года (35,7%) были в долларах и евро.

Об этом сообщается в данных Национального банка.

ПриватБанке было 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 487,0 млрд гривен.

На втором месте государственный Ощадбанк — 12,9 млн вкладчиков, сумма — 201,6 млрд гривен.

Третье место — частный Универсал банк — 8,6 млн вкладчиков, сумма — 92,7 млрд гривен.

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Напомним, крупные банки снова взяли паузу в пересмотре депозитных предложений для частных клиентов. За последние две недели несколько финучреждений с депозитным портфелем от 2 млрд грн изменили депозитные ставки. На каких условиях физлицо сейчас может разместить свои деньги в таких банках — в свежем обзоре Минфина.

Наибольшие средние ставки по гривневым вкладам банки-участники обзора в августе держали на полугодовые вклады — 12,7% годовых, поменьше — по годовым вкладам и вкладам на 9 месяцев: 12,53% и 12,29 годовых соответственно.

Справка Finance.ua:

Открытие депозита в банке: ответы на какие вопросы следует знать до подписания договора. Договор об открытии депозита является важным документом, определяющим условия размещения средств на депозитном счете, порядок начисления и выплаты процентов, возможность досрочного снятия средств и другую ключевую информацию для вкладчика.

Налоговый кодекс Украины предусматривает, что каждый вкладчик банковского учреждения платит налог на депозит. Заметим, что налог начисляется не на всю сумму депозита, а только на полученный вкладчиком доход. Следовательно, именно на проценты по депозиту.

Национальный банк Украины установил лимиты на использование валютных карт украинских банков за рубежом. Ужесточение ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты ряда товаров и услуг, в частности: часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет и т. п.

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