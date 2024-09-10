Сколько денег украинцы хранят в банках — ТОП-20 — Finance.ua
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Сколько денег украинцы хранят в банках — ТОП-20

Кредит&Депозит
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Сколько денег украинцы хранят в банках — ТОП-20
Сколько денег украинцы хранят в банках — ТОП-20
В банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 289 млрд гривен. Более трети вкладов в июле 2024 года (35,7%) были в долларах и евро.
Об этом сообщается в данных Национального банка.
Сколько денег украинцы хранят в банках — ТОП-20
В ПриватБанке было 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 487,0 млрд гривен.
На втором месте государственный Ощадбанк — 12,9 млн вкладчиков, сумма — 201,6 млрд гривен.
Третье место — частный Универсал банк — 8,6 млн вкладчиков, сумма — 92,7 млрд гривен.
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Напомним, крупные банки снова взяли паузу в пересмотре депозитных предложений для частных клиентов. За последние две недели несколько финучреждений с депозитным портфелем от 2 млрд грн изменили депозитные ставки. На каких условиях физлицо сейчас может разместить свои деньги в таких банках — в свежем обзоре Минфина.
Наибольшие средние ставки по гривневым вкладам банки-участники обзора в августе держали на полугодовые вклады — 12,7% годовых, поменьше — по годовым вкладам и вкладам на 9 месяцев: 12,53% и 12,29 годовых соответственно.
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Справка Finance.ua:

  • Открытие депозита в банке: ответы на какие вопросы следует знать до подписания договора. Договор об открытии депозита является важным документом, определяющим условия размещения средств на депозитном счете, порядок начисления и выплаты процентов, возможность досрочного снятия средств и другую ключевую информацию для вкладчика.
  • Налоговый кодекс Украины предусматривает, что каждый вкладчик банковского учреждения платит налог на депозит. Заметим, что налог начисляется не на всю сумму депозита, а только на полученный вкладчиком доход. Следовательно, именно на проценты по депозиту.
  • Национальный банк Украины установил лимиты на использование валютных карт украинских банков за рубежом. Ужесточение ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты ряда товаров и услуг, в частности: часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет и т. п.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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