Крупные банки приостановили снижение ставок — Finance.ua

Крупные банки приостановили снижение ставок Сегодня 15:04 — Кредит&Депозит

Крупные банки приостановили снижение ставок

Изменения по гривневым ставкам в крупных банках по состоянию на первую декаду сентября практически не происходили. По сравнению с двумя неделями ранее, у участников депозитного обзора наблюдалось снижение по всем срочным депозитам, однако оно было незначительным.

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Так, доходность годовых вкладов и вкладов на 3 мес. сократилась на мизерные 0,01 п.п., полугодовые — уменьшились на 0,03 п.п., а годовые — на 0,06 п.п. Какие условия сейчас предлагают в нацвалюте и СКВ финучреждения с депозитными портфелями физлиц от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

В то же время, если сравнить уровень ставок в начале года, то более всего снизилась доходность кратчайших вкладов на 3 месяца — на 2,08 п.п. Снижение по вкладам на 9 месяцев было на втором месте (-1,81 п.п.). Ставки по полугодовым вкладам сократились на 1,5 п.п., и наименьшими темпами «худела» доходность годовых вкладов (-1,33 п.п.). На данный момент средние ставки банков-участников депозитного обзора составляют 12,91% годовых на полугодовые вклады, 12,78% годовых — на годовые, 12,21% годовых — на 9-месячные, 11,54% годовых — на 3-месячные вклады.

Однако на 4 сентября объем депозитов в банках продолжал расти, пишет экономист Богдан Данилишин. Они выросли на 19% или на 405,91 млрд грн р/с. Примечательно, что население несло в банки деньги менее активно, чем бизнес: депозитный портфель корпоративного сектора увеличивался быстрее (21,2%), чем сбережения населения (17,7%).

В то же время по состоянию на 1 августа, по данным НБУ, банки держали 1,289 трлн грн денег населения, что на 6,47 млрд грн меньше, чем в предыдущем месяце. Больше всего денег в июле клиенты принесли в Универсал Банк, больше всего забрали из ПриватБанка.

Что будет дальше со ставками

19 сентября состоится заседание комитета по монетарной политике НБУ. Большинство банкиров не ожидают снижения учетной ставки, а потому не прогнозируют существенных изменений относительно доходности гривневых вкладов до конца сентября. Такое мнение подтвердили «Минфину» начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка Руслан Левчин, начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов, и руководитель по сбережениям и транзакционным услугам Райффайзен Банка Сергей Анников.

По прогнозу директора департамента розничного бизнеса банка Глобус Дмитрия Замотаева, средние ставки по вкладам на 3 и 6 мес. останутся на уровне 10%, доходность вкладов на срок 9−12 мес. составит 11−12% годовых, а наиболее прибыльными, как и за последние 2−3 мес., будут вклады продолжительностью от 1 года до 2,5 лет — средняя доходность по ним составит 13% годовых (однако максимальные ставки составят 15% годовых).

Банкир добавляет, что тренд переориентации банков на более долгие вклады с постепенным сокращением доходности коротких вкладов будет продолжаться в течение осени, а средние ставки по 3−6-месячным депозитам постепенно могут снизиться на 1−1,5 п.п. — до 8,5% годовых.

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