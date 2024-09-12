НБУ утвердил Принципы денежно-кредитной политики: что будет с ценами и курсом доллара — Finance.ua

НБУ утвердил Принципы денежно-кредитной политики: что будет с ценами и курсом доллара Сегодня 16:03 — Валюта

НБУ утвердил Принципы денежно-кредитной политики: что будет с ценами и курсом доллара

Совет Национального банка Украины принял Основные принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу. Документ учитывает положения Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Сохраняйте и приумножайте свои средства с надежными депозитами. Удобный каталог предложений на Finance.ua

Режим гибкого инфляционного таргетирования для поддержания ценовой стабильности

Де-факто НБУ уже перешел в такой режим в первом полугодии 2024 года, в частности заявил о намерениях сохранить умеренные темпы инфляции в 2024 году и вернуть ее к цели 5% в ближайшие годы. Этому предшествовал успешный переход к управляемой гибкости курса и усиление роли учетной ставки благодаря снижению уровня экономической неопределенности, модернизации операционного дизайна процентной политики и другим мерам НБУ.

Теперь Основными принципами официально определено, что монетарная политика НБУ направляется на приведение инфляции к цели 5% на надлежащем горизонте политики, который не будет превышать три года.

Читайте также Глава НБУ рассказал, что сейчас происходит с банковской системой Украины

Соответствующий формат будет отличать текущий режим от полноценного инфляционного таргетирования, действовавшего до полномасштабного вторжения, когда горизонт возврата инфляции к цели составлял 9−18 месяцев. НБУ намерен использовать гибкое инфляционное таргетирование для нормализации функционирования экономики и восстановления полноценного формата инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом.

Обеспечение ценовой стабильности

Продолжится работа по увеличению действенности каналов монетарной трансмиссии для усиления роли учетной ставки как инструмента монетарной политики. Для этого НБУ будет способствовать снижению экономической неопределенности, сохранению доверия к гривневым инструментам, а также калибровать параметры операционного дизайна процентной политики и будет постепенно смягчать валютные ограничения в соответствии с принципами Стратегии.

Читайте также Что будет с курсом гривны к доллару: глава НБУ прокомментировал результаты переговоров с МВФ

НБУ и дальше будет придерживаться принципов управляемой гибкости обменного курса как переходного режима на пути возвращения к плавающему курсообразованию. Важной задачей НБУ остается сохранение устойчивой и контролируемой ситуации на валютном рынке, а также поддержание двусторонних колебаний обменного курса.

Кроме того, НБУ будет способствовать сохранению реальных процентных ставок по срочным гривневым инструментам, в частности, депозитам, на достаточно высоком уровне для обеспечения защиты гривневых доходов населения от инфляции.

Восстановление экономики и экономической политики правительства

Основным вкладом НБУ в устойчивый экономический рост и активизацию кредитования будет сохранение монетарной стабильности и снижение уровня экономической неопределенности. Это будет и дальше достигаться путем сохранения устойчивой и контролируемой ситуации на валютном рынке и формирования среды с низкой и стабильной инфляцией, а также поддержания устойчивости банковской системы.

Кроме того, важное значение будет иметь утвержденная Стратегия по развитию кредитования. Она направлена ​​на поддержание кредитного спроса и соответствующую фокусировку кредитного предложения по приоритетным для страны направлениям для обеспечения устойчивого восстановления конкурентоспособной экономики.

Читайте также Нацбанк смягчил валютные ограничения для бизнеса

НБУ и правительство будут поддерживать тесное взаимодействие по содействию привлечению внешнего финансирования и внедрению реформ в Украине. Руководствуясь евроинтеграционными устремлениями, НБУ будет прилагать максимальные усилия для выполнения критериев присоединения к ЕС в сфере монетарной политики.

Также НБУ и дальше будет способствовать выполнению целей, критериев и мер, предусмотренных сотрудничеством с МВФ, другими международными финансовыми организациями и институтами ЕС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.