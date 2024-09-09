Нацбанк смягчил валютные ограничения для бизнеса — Finance.ua

Нацбанк смягчил валютные ограничения для бизнеса Сегодня 16:02 — Валюта

Нацбанк смягчил валютные ограничения для бизнеса

Национальный банк Украины с 10 сентября 2024 года вносит изменения в действующие валютные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Смягчение валютных ограничений поддержит обороноспособность страны, работу украинских предприятий и Ядерного страхового пула», — говорится в сообщении.

Среди направлений, которые претерпят изменения:

покупка и перевод иностранной валюты для покрытия выбросов диоксида углерода.

Государственные предприятия смогут покупать валюту и переводить ее в пользу нерезидентов, чтобы закупать квоты для покрытия или компенсации выбросов диоксида углерода (CO₂), связанных с авиационной деятельностью.

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Это поспособствует бесперебойности оборонных закупок по государственным контрактам, позволит и дальше выполнять авиационные перевозки за рубежом, а также поддержит украинско-европейское военно-техническое сотрудничество;

выплаты по операциям, предусмотренным договором перестрахования, заключенным с иностранными ядерными страховыми пулами.

Изменения предоставляют возможность осуществлять все необходимые платежи, предусмотренные договорами перестрахования, заключенными с иностранными ядерными страховыми пулами (в дополнение к перестраховым премиям или выплатам, которые уже разрешены на сегодня). В частности, платить бонус за безубыточность, что является обязательным условием, определенным договором перестрахования.

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Это смягчение будет иметь незначительное влияние на международные резервы и одновременно позволит Ядерному страховому пулу выполнять обязательства перед партнерами, что важно для бесперебойной работы отрасли;

покупка и перевод иностранной валюты юридическими лицами-резидентами, являющимися субъектами электронной коммерции, для уплаты НДС в ЕС.

НБУ позволит субъектам электронной коммерции покупать и переводить иностранную валюту за границу для уплаты НДС по операциям по покупке товаров украинских производителей потребителями из стран ЕС. Условие проведения этих операций — субъект электронной коммерции должен быть зарегистрирован как налогоплательщик в ЕС.

Такое смягчение прежде всего поддержит малый и средний бизнес, который получит возможность продвигать собственные товары на рынке ЕС благодаря торговым площадкам. В то же время это не окажет негативного влияния на международные резервы, ведь поступление валюты в Украину за проданные товары будет значительно превышать дополнительный спрос на валюту для уплаты НДС в ЕС;

компенсация уплаченных купонных платежей по еврооблигациям.

НБУ позволит бизнесу возместить купонные платежи по еврооблигациям, которые были выплачены с 24 февраля 2022 года по 09 июля 2024 года (включительно). Такие переводы разрешены исключительно за счет собственной иностранной валюты бизнеса (не купленной и не привлеченной в форме кредита или ссуды от резидента), следовательно, это не повлияет на международные резервы.

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Эти операции смогут осуществлять только те предприятия, которые не имеют случаев незавершенного валютного надзора за операциями по экспорту товаров в течение 12 месяцев, предшествующих дате проведения операции. Это стимулирует бизнес своевременно возвращать валютную выручку в Украину за экспорт товара.

Ужесточение валютных ограничений позволит предотвратить непроизводительный отток капитала из страны.

Со своей стороны, это способствует сохранению международных резервов на достаточном уровне, что важно как для защиты устойчивости валютного рынка, так и для более быстрого движения в направлении смягчения валютных ограничений.

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