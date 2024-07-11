Нацбанк отменил некоторые валютные ограничения для волонтеров, населения и бизнеса — Finance.ua

Нацбанк отменил некоторые валютные ограничения для волонтеров, населения и бизнеса Сегодня 10:00 — Валюта

Нацбанк отменил некоторые валютные ограничения для волонтеров, населения и бизнеса

Национальный банк Украины актуализирует ряд валютных ограничений. Изменения начнут действовать с 11 июля 2024 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Во-первых, изменения направлены на увеличение инвестиционной привлекательности и привлечение частного иностранного капитала. С этой целью НБУ:

предоставил возможность отечественному бизнесу возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за их участия в предоставлении внешнего кредита украинскому заемщику. Условием для проведения такой операции является то, что гарантом, поручителем или страховщиком внешнего кредита должно быть иностранное экспортно-кредитное агентство или иностранное государство, или гарантом или поручителем по такому обязательству является международная финансовая организация (МФО);

разрешил переводить средства в пользу иностранных компаний, в состав акционеров которых входит иностранное государство, для уплаты страховых платежей по договорам, предусматривающим покрытие военных рисков на территории Украины;

обеспечил возможность резидентов переводить средства по предоставленным ими гарантиям или поручительствам, обеспечивающим выполнение обязательств резидентов-заемщиков по внешним кредитам и займам;

нормировал возможность резидентов-заемщиков покупать иностранную валюту для ее резервирования по кредитному договору с МФО;

внес уточняющие изменения в майский пакет либерализации, которым было разрешено осуществлять плановые процентные платежи по внешнему корпоративному долгу.

Во-вторых, Национальный банк продолжает предпринимать шаги, чтобы поспособствовать повышению обороноспособности Украины и поддержать волонтерское сообщество. В частности:

расширяется перечень товаров оборонного назначения, которые могут покупать за границей физические лица-волонтеры. К указанному перечню будут добавлены комплектующие для БПЛА (коды УКТВЭД — 8407, 8526, 8529, 8537, 8542, 8543, 8807, 9004, 9013−9015, 9Д3 4, 3920).

Напомним, что физические лица с 4 апреля 2022 года могут в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте покупать валюту и перечислять ее за границу для приобретения товаров из определенного Национальным банком перечня, чтобы поспособствовать повышению обороноспособности Украины.

Кроме того, с 6 августа 2022 года физические лица-волонтеры могут без ограничений рассчитываться гривневыми платежными картами для покупки соответствующих товаров за границей. Приведенный выше перечень включает тепловизоры, рации, бронежилеты, каски, шлемы, военную и тактическую форму, военную и тактическую обувь, защитную одежду, оптические приборы для наблюдения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки и средства для оказания медицинской помощи.

Дополнительно к возможности вносить благотворительные взносы нерезидентами в иностранной валюте на территории Украины НБУ предоставил им возможность осуществлять соответствующие переводы в гривне.

В-третьих, Национальный банк внес другие уточняющие изменения для поддержки населения и бизнеса.

разрешил физическим лицам возвращать социальные выплаты, полученные в иностранном государстве;

обеспечил возможность бизнеса платить сборы за действия, связанные с охраной прав на объекты права интеллектуальной собственности, включая оплату услуг, предоставляемых патентными ведомствами других стран, и услуг патентных поверенных за границей.

В-четвертых, Национальный банк конкретизировал норму по наличному лимиту в размере 100 тыс. грн в день для купли-продажи наличной иностранной валюты за безналичные средства в гривне, что соответствует лимиту на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов клиентов. Уточнение касается исключительно безналичных средств, а значит, украинцы и дальше могут осуществлять валютно-обменные операции с наличными денежными средствами без ограничений по сумме.

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