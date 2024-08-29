НБУ ввел дополнительные ограничения на расчеты в гривне — Finance.ua

НБУ ввел дополнительные ограничения на расчеты в гривне Сегодня 12:00 — Казна и Политика

НБУ ввел дополнительные ограничения на расчеты в гривне

Национальный банк Украины обновил порядок ведения кассовых операций в национальной валюте. Изменения касаются предприятий.

Об этом сообщает НБУ

НБУ исключил возможность обналичивания предприятиями по расчетам с гражданами по переводам средств без открытия счета.

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«То есть средства, отправленные с помощью такого перевода, сначала должны зачисляться на текущий или платежный счет предприятия, только после этого они могут быть выданы с этих счетов наличными», — говорится в сообщении.

В то же время, для граждан никаких изменений не произошло, они могут рассчитываться за предоставленные субъектами хозяйствования услуги и приобретенные у них товары как в безналичной форме, так и наличными, в частности, при переводе средств без открытия счета, пояснили в НБУ.

«Такая норма будет способствовать повышению прозрачности платежных операций и минимизации использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с целью уклонения от налогообложения при совершении сделок купли-продажи товаров», — добавили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины ввел с 1 октября лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (P2P).

Лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов «дропов», являющихся распространенным механизмом функционирования теневой экономики.

Справка Finance.ua:

Собственный капитал Национального банка увеличился на 29% до 543 млрд гривен за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По итогам полугодия объем активов Национального банка почти не изменился (уменьшился на 1%), если сравнивать с консолидированными данными по состоянию на 31 декабря 2023 года, и составляет 2 378 млрд грн.

Увеличение размера собственного капитала Национального банка в первом полугодии 2024 года на 29% - с 420 млрд грн до 543 млрд грн — произошло преимущественно за счет накопления прибыли текущего года.

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