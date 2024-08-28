Собственный капитал НБУ увеличился на треть — Finance.ua

Собственный капитал НБУ увеличился на треть Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Собственный капитал НБУ увеличился на треть

Собственный капитал Национального банка увеличился на 29% до 543 млрд гривен за первое полугодие 2024 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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По итогам полугодия объем активов Национального банка почти не изменился (уменьшился на 1%), если сравнивать с консолидированными данными по состоянию на 31 декабря 2023 года и составляет 2 378 млрд грн.

На это повлияло:

уменьшение на 6,5% объема международных резервов — до 37,9 млрд долл. США на конец первого полугодия 2024 года (с 40,5 млрд долл. США — на конец 2023 года);

увеличение на 11% объема ценных бумаг нерезидентов в портфеле Национального банка за первое полугодие 2024 года — до 1 195,5 млрд грн;

уменьшение объема средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах на 27,8% - до 269,3 млрд грн на конец первого полугодия 2024 года;

уменьшение на 18% объема кредитного портфеля за счет погашения банками долгосрочной задолженности по работающим кредитам.

Обязательства Национального банка по состоянию на конец первого полугодия 2024 года составляют 1 834 млрд грн (77% от активов).

Основные изменения в обязательствах Национального банка произошли по статьям:

средства банков, объем которых увеличился на 31% до 282,8 млрд грн;

средства государственных и других учреждений, объем которых снизился на 57% до 60 млрд грн;

уменьшение до 70,8 млрд грн (на 17,7%) объемов обязательств по кредитам, полученным Национальным банком от МВФ, что, прежде всего, обусловлено плановым погашением части задолженности перед фондом в первом полугодии 2024 года.

Увеличение размера собственного капитала Национального банка в первом полугодии 2024 года на 29% - с 420 млрд грн до 543 млрд грн — произошло преимущественно за счет накопления прибыли текущего года.

Сумма консолидированного финансового результата Национального банка за первое полугодие текущего года составила 122,6 млрд грн. Наибольшее влияние на сумму прибыли оказали результаты переоценки финансовых инструментов в размере 115,4 млрд грн, что в основном является следствием изменения официального валютного курса и их справедливой стоимости.

В то же время, консолидированная прибыль, отраженная в финансовой отчетности Национального банка, — это не часть прибыли до распределения, подлежащая перечислению в Государственный бюджет. Обязательства Национального банка в части прибыли до распределения, подлежащей перечислению в Государственный бюджет, будут сформированы по итогам всего 2024 года и обнародованы весной 2025 года.

Окончательный объем части прибыли до распределения Национального банка, которая будет подлежать перечислению Национальным банком в Государственный бюджет в 2025 году, будет зависеть от фактических макроэкономических показателей в 2024 году и будет определяться после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом Национального банка годовой финансовой отчетности Национального банка за 2024 год.

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