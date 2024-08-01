Самые прибыльные банки по депозитам (гривна, доллар, евро) — Finance.ua

Самые прибыльные банки по депозитам (гривна, доллар, евро) Сегодня 10:00 — Кредит&Депозит

Самые прибыльные банки по депозитам (гривна, доллар, евро)

Объемы вкладов в банках растут, а их доходность снижается, что следует из опубликованных Нацбанком результатов опроса финучреждений о банковском фондировании за первые два квартала и их ожиданий на третий квартал.

Какие условия размещения вкладов сейчас предлагают своим частным клиентам банки с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

По данным экс-главы Совета НБУ Богдана Данилишина, на 24 июля 2024 года депозитный портфель корпоративного сектора вырос на 20,2%, или на 231,57 млрд грн р/с. Сбережения населения выросли чуть меньше — на 17,7% или на 173,12 млрд грн.

Граждане и бизнес, как показал опрос НБУ, продолжали нести деньги в банки, несмотря на уменьшающуюся доходность вкладов: о снижении ставок сообщила «самая большая доля респондентов за всю историю опросов со II квартала 2021 года».

«Дальнейшего снижения стоимости депозитов для домохозяйств и корпораций и стоимости оптового фондирования в III квартале ожидают почти все банки», — сообщает регулятор.

Как банки меняли ставки

Крупные банки — участники обзора завершают июль очередной порцией понижения ставок. Самые высокие средние ставки они продолжают удерживать на полугодовые вклады (13,04% годовых), самые низкие — на вклады на 3 месяца (11,61% годовых). Сокращение по этим срочным вкладам с начала года было самым существенным (-2,02 п.п.), меньше банки резали доходность годовых вкладов (-1,21 п.п.).

Из пяти банков, снизивших ставки за последние две недели, 4 урезали доходность полугодовых депозитов в гривне.

Альянс Банк снизил доходность вкладов в нацвалюте на 3 месяца на 0,5 п.п. — до 14,5% годовых. Вклады на 6 месяцев в гривне «похудели» на 0,2 п.п. — до 14,3% годовых. Однако ставки по этим депозитам по-прежнему самые доходные среди других предложений банка физлицам. Самая низкая ставка сохраняется по вкладам на год — 13,5% годовых. снизил доходность вкладов в нацвалюте на 3 месяца на 0,5 п.п. — до 14,5% годовых. Вклады на 6 месяцев в гривне «похудели» на 0,2 п.п. — до 14,3% годовых. Однако ставки по этим депозитам по-прежнему самые доходные среди других предложений банка физлицам. Самая низкая ставка сохраняется по вкладам на год — 13,5% годовых.

Восток Банк ставку по вкладам в гривне на год снизил на 0,5 п.п. — до 12,5% годовых. Остальные ставки по вкладам в нацвалюте сохранены на уровне 13% годовых.

КоминБанк снизил доходность всех гривневых вкладов на 0,5 п.п. Наивысшую ставку банк предлагает на год (15% годовых), наименьшую — на 3 месяца (14,25% годовых).

Банк Львов снизил ставки по вкладам в гривне на 3 месяца на 0,5 п.п. и на 6 месяцев — на 0,75 п.п. Наивысшую доходность сейчас банк предлагает на долгие вклады — 9 и 12 месяцев — 14,5% годовых. Менее всего здесь можно заработать на 3-месячных вкладах — 14% годовых. снизил ставки по вкладам в гривне на 3 месяца на 0,5 п.п. и на 6 месяцев — на 0,75 п.п. Наивысшую доходность сейчас банк предлагает на долгие вклады — 9 и 12 месяцев — 14,5% годовых. Менее всего здесь можно заработать на 3-месячных вкладах — 14% годовых.

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