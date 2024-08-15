В первом полугодии 2024 года банки получили прибыль почти как за весь 2023 год — Finance.ua

В первом полугодии 2024 года банки получили прибыль почти как за весь 2023 год Сегодня 08:00 — Фондовый рынок

В первом полугодии 2024 года банки получили прибыль почти как за весь 2023 год

В первом полугодии 2024 года платежеспособные банки получили 79 млрд грн чистой прибыли. За 2023 год банки получили 82,8 млрд грн. чистой прибыли после начисления 76,2 млрд грн налога на прибыль по повышенной ставке 50%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Главные факторы прибыльности:

сохранение высокой чистой процентной маржи;

почти нулевые отчисления в резервы под убытки от активных операций.

В течение ІІ квартала доходность основных видов активов банков в дальнейшем снижалась. Быстрее всего спадала доходность депозитных сертификатов НБУ, в то же время банки уменьшали объемы этих вложений.

Рыночные ставки по ОВГЗ и кредитам также снизились, в то же время их объемы росли. Именно за счет наращивания активов банки сохранили достаточно высокую чистую процентную маржу и нарастили доходы.

Рентабельность капитала банков за первое полугодие 2024 года составила 48,4%, что ниже аналогичного показателя первой половины 2023 года на уровне 56%.

В то же время растут объемы начисленных банками налогов на прибыль, за I полугодие они составляли 22 млрд грн.

За первое полугодие только семь малых банков из 62 платежеспособных были убыточными с совокупным убытком 171 млн грн.

Справка Finance.ua:

из пяти доходных государственных банков дивиденды за 2023 год государству уплатили только два учреждения;

в июле сообщалось, что банки государственного сектора в 2024 году перечислили в государственный бюджет Украины налог на прибыль в размере 36,1 миллиарда гривен (36 120,4 млн грн);

чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-май 2024 года составила 67,968 млрд гривен, что на 26,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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