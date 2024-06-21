Українські банки отримали рекордний прибуток з початку року — Finance.ua

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Українські банки отримали рекордний прибуток з початку року

Фондовий ринок
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Українські банки отримали рекордний прибуток з початку року
Українські банки отримали рекордний прибуток з початку року
Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-травень 2024 року склав 67,968 млрд гривень, що на 26,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
За даними НБУ, доходи банків за січень-травень 2024 року зросли на 19,0% до 204,534 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 23,3% до 143,195 млрд гривень.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Витрати зросли на 15,6% до 136,566 млрд гривень. Банки скоротили відрахування до резервів під майбутні збитки на 2,054 млрд гривень.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Як заявив НБУ у «Звіті про фінансову стабільність» за червень 2024 року, стійка прибутковість сприяє постійному нарощуванню капіталу банками. Це дає можливість НБУ надалі впроваджувати європейські регуляторні вимоги.
До кінця року капітал банків повинен повністю покривати кредитні, ринкові та операційні ризики відповідно до європейських вимог.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Національний банк України оприлюднив список найприбутковіших банків за підсумками перших чотирьох місяців 2024 року. За підсумками 4 місяців 2024 року чистий прибуток банків зріс до 52,07 млрд грн;
  • на першому місці традиційно державний ПриватБанк. Чистий прибуток фінустанови сягнув 17,47 млрд грн. У 2023 році за аналогічний період банк заробив 20,88 млрд грн.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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