Список найприбутковіших банків за перші 4 місяці року — Finance.ua

Список найприбутковіших банків за перші 4 місяці року Сьогодні 13:00 — Фондовий ринок

Список найприбутковіших банків за перші 4 місяці року

Національний банк України оприлюднив список найприбутковіших банків за підсумками перших чотирьох місяців 2024 року. За підсумками 4 місяців 2024 року чистий прибуток банків зріс до 52,07 млрд грн.

На першому місці традиційно державний ПриватБанк . Чистий прибуток фінустанови сягнув 17,47 млрд грн. У 2023 році за аналогічний період банк заробив 20,88 млрд грн.

До 10-ки лідерів також увійшли:

Ощадбанк — 6 млрд 472 млн грн (2023 року — 2 млрд 70 млн грн).

Райффайзен Банк — 3 млрд 327 млн грн;

Укрексімбанк — 2 млрд 868 млн грн;

ПУМБ — 2 млрд 661 млн грн;

Креді Агріколь Банк — 2 млрд 619 млн грн;

Укргазбанк — 2 млрд 456 млн грн;

Уксиббанк — 2 млрд 334 млн грн;

ОТП Банк — 1 млрд 957 млн грн;

Універсал Банк (mono) — 1 млрд 616 млн грн.



Банки, що продемонстрували чистий прибуток понад пів мільярда гривень:

Сенс Банк — 1 млрд 455 млн грн;

Сіті Банк — 1 млрд 333 млн грн;

банк Південний — 755 млн грн;

Кредобанк — 749 млн грн;

А-Банк — 739 млн грн

За січень-квітень поточного року найбільше резервів розформували ПриватБанк — 1 млрд 86 млн грн, Універсал Банк — 1 млрд 6 млн грн, Сіті Банк — 583,9 млн грн, Ідея Банк — 218,7 млн грн, та Альянс Банк — 165,8 млн грн.

Найактивніше їх доформовували Ощадбанк — 1 млрд 75,9 млн грн, Креді Агріколь — 1 млрд 36,8 млн грн, Укрексімбанк — 905,5 млн грн, Укргазбанк — 431,6 млн грн і Райф — 296,3 млн грн.

Список збиткових банків:

Правекс Банк — 86,1 млн грн;

Індустріалбанк — 13,3 млн грн;

Перший інвестиційний банк (PINBank) — 12,5 млн грн;

Мотор Банк — 9,8 млн грн;

Оксі Банк — 4,7 млн грн;

Альпарі Банк — 3,8 млн грн;

Банк Портал — із 337 тис. грн.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розширив перелік банків-агентів, через які здійснюється виплата коштів клієнтам ліквідованих банків, до 15 установ. До списку занесли Радабанк та А-Банк.

На сьогодні вкладники збанкрутілих банків мають змогу отримати кошти (готівкою або на рахунок) як безпосередньо у відділенні одного з банків-агентів Фонду з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та ІПН, так і дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

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