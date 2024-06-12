Фонд гарантування розширив перелік банків-агентів — Finance.ua

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Фонд гарантування розширив перелік банків-агентів

Кредит&Депозит
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Фонд гарантування розширив перелік банків-агентів
Фонд гарантування розширив перелік банків-агентів
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розширив перелік банків-агентів, через які здійснюється виплата коштів клієнтам ліквідованих банків, до 15 установ. До списку занесли Радабанк та А-Банк.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
На сьогодні вкладники збанкрутілих банків мають змогу отримати кошти (готівкою або на рахунок) як безпосередньо у відділенні одного з банків-агентів Фонду з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та ІПН, так і дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Список установ, що здійснюють виплати коштів клієнтам ліквідованих банків:

  • ПриватБанк,
  • Ідея Банк,
  • Правекс Банк,
  • Кредобанк,
  • Укргазбанк,
  • ПУМБ,
  • Таскомбанк,
  • Банк «Південний»,
  • Універсал Банк,
  • Ощадбанк,
  • Банк інвестицій та заощаджень,
  • Акордбанк,
  • Сенс Банк,
  • Радабанк,
  • А-Банк.

Як отримати виплати онлайн

Станом на травень 2024 року 40% усіх виплат були здійснені саме в онлайн-режимі, зокрема, через послугу «Повернення вкладів» у Дії.
Щоб отримати послугу в Дії:
  • авторизуйтеся в застосунку;
  • відкрийте розділ Послуги — Повернення вкладів;
  • виберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок. Якщо тримали кошти в декількох банках, заявки подаються окремо;
  • виберіть картку єПідтримка, на яку надійдуть кошти. Рахунок має бути в банку-агенті Фонду, який є учасником послуги. Або ж одразу в застосунку можна відкрити в кілька кліків нову картку єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду;
  • уточніть контактні дані для звʼязку;
  • перевірте заявку;
  • підпишіть заявку Дія.Підписом.
Дистанційні виплати здійснюють шість банків-агентів: ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Банк «Південний», ПУМБ, Таскомбанк.

Відшкодування вкладів

На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено норму про 100% відшкодування коштів за банківськими вкладами.
Це означає, що вкладникам банків, щодо яких прийнято рішення про виведення з ринку під час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їхніх вкладів, включно з відсотками, станом на день початку процедури виведення.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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