Фонд гарантування розширив перелік банків-агентів — Finance.ua

Фонд гарантування розширив перелік банків-агентів Сьогодні 16:15 — Кредит&Депозит

Фонд гарантування розширив перелік банків-агентів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розширив перелік банків-агентів, через які здійснюється виплата коштів клієнтам ліквідованих банків, до 15 установ. До списку занесли Радабанк та А-Банк

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

На сьогодні вкладники збанкрутілих банків мають змогу отримати кошти (готівкою або на рахунок) як безпосередньо у відділенні одного з банків-агентів Фонду з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та ІПН, так і дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Список установ, що здійснюють виплати коштів клієнтам ліквідованих банків:

ПриватБанк,

Ідея Банк,

Правекс Банк,

Кредобанк,

Укргазбанк,

ПУМБ,

Таскомбанк,

Банк «Південний»,

Універсал Банк,

Ощадбанк,

Банк інвестицій та заощаджень,

Акордбанк,

Сенс Банк,

Радабанк,

А-Банк.

Як отримати виплати онлайн

Станом на травень 2024 року 40% усіх виплат були здійснені саме в онлайн-режимі, зокрема, через послугу «Повернення вкладів» у Дії.

Щоб отримати послугу в Дії:

авторизуйтеся в застосунку;

відкрийте розділ Послуги — Повернення вкладів;

виберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок. Якщо тримали кошти в декількох банках, заявки подаються окремо;

виберіть картку єПідтримка, на яку надійдуть кошти. Рахунок має бути в банку-агенті Фонду, який є учасником послуги. Або ж одразу в застосунку можна відкрити в кілька кліків нову картку єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду;

уточніть контактні дані для звʼязку;

перевірте заявку;

підпишіть заявку Дія.Підписом.

Дистанційні виплати здійснюють шість банків-агентів: ПриватБанк , Укргазбанк, Сенс Банк, Банк «Південний», ПУМБ, Таскомбанк.

Відшкодування вкладів

На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено норму про 100% відшкодування коштів за банківськими вкладами.

Це означає, що вкладникам банків, щодо яких прийнято рішення про виведення з ринку під час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їхніх вкладів, включно з відсотками, станом на день початку процедури виведення.

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