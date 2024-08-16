Рейтинг банков Украины по доходам: сколько заработали за полгода — Finance.ua

Рейтинг банков Украины по доходам: сколько заработали за полгода Сегодня 11:01

Рейтинг банков Украины по доходам: сколько заработали за полгода

Платежеспособные банки Украины за январь-июнь 2024 года получили 79,041 млрд гривен прибыли после налогообложения, что на 18% больше, чем год назад.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк , заработавший 30,648 млрд гривен.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (8,813 млрд гривен), на третьем — государственный Укрэксимбанк — 4,358 млрд гривен.

Далее следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 4,310 млрд гривен и частный ПУМБ — 3,822 млрд гривен.

По данным НБУ, 55 из 62 банков получили прибыль на сумму 79,212 млрд гривен, а семь банков показали убытки на 171 млн гривен.

Прибыль банков

Напомним, по данным НБУ, банки нарастили прибыль за первое полугодие 2024 года на 16,8% до 79 млрд гривен. По данным НБУ, главные факторы доходности — сохранение высокой чистой процентной маржи и почти нулевые отчисления в резервы на ущерб от активных операций.

По уточненным данным, банки Украины за весь 2023 год получили 82,835 млрд гривен чистой прибыли.

Хотите, чтобы деньги работали на вас? Разместите депозит и с помощью нашей программы «Бонус к депозиту» получите повышенную процентную ставку. Мы договорились с другими банками, чтобы они платили больше. Подробнее здесь:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.