Рейтинг банков Украины по доходам: сколько заработали за полгода — Finance.ua

Рейтинг банков Украины по доходам: сколько заработали за полгода
Платежеспособные банки Украины за январь-июнь 2024 года получили 79,041 млрд гривен прибыли после налогообложения, что на 18% больше, чем год назад.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 30,648 млрд гривен.
По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (8,813 млрд гривен), на третьем — государственный Укрэксимбанк — 4,358 млрд гривен.
Далее следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 4,310 млрд гривен и частный ПУМБ — 3,822 млрд гривен.
По данным НБУ, 55 из 62 банков получили прибыль на сумму 79,212 млрд гривен, а семь банков показали убытки на 171 млн гривен.
Прибыль банков
Напомним, по данным НБУ, банки нарастили прибыль за первое полугодие 2024 года на 16,8% до 79 млрд гривен. По данным НБУ, главные факторы доходности — сохранение высокой чистой процентной маржи и почти нулевые отчисления в резервы на ущерб от активных операций.
По уточненным данным, банки Украины за весь 2023 год получили 82,835 млрд гривен чистой прибыли.
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