НБУ установил лимит на сумму переводов с «карты на карту»: детали — Finance.ua

НБУ установил лимит на сумму переводов с «карты на карту»: детали Сегодня 14:06 — Финтех и Карты

НБУ установил лимит на сумму переводов с «карты на карту»: детали

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известные как P2P, C2С).

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Что нужно знать?

Лимит действует только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Лимит не применяется к счетам волонтеров, отвечающих критериям, которые определены постановлением, и лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. А также в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.



«По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коей мере не повлияют на их финансовую активность», — отмечают у регулятора.

Для чего это

Введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов «дропов», являющихся распространенным механизмом функционирования теневой экономики.

Некоторые участники платежного рынка уже внедряют эффективные правила, индикаторы и модели анализа операций по выявлению нетипичного платежного поведения клиентов, однако эти практики должны стать обязательными для всего платежного рынка.

Введенный период ограничения сроком на шесть месяцев будет использован для выработки совместных решений, направленных на решение этой проблемы. Это в дальнейшем позволит Национальному банку Украины при действенности принятых мер отказаться от введенных лимитов.

Проблема «дропов»

«Дропы» — это люди, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Эти счета используются как «транзитные» для перевода и «отмывания» незаконных средств. Масштабы проблемы использования «дропов» оценить сложно из-за имитации обычного поведения физического лица, однако в целом по системе речь идет о десятках тысяч «спящих» и активных счетов.

По данным нескольких крупнейших банков в 2024 году уже были разорваны деловые отношения с более чем 80 тыс. клиентами на основании участия в схемах дропов. Сумма и количество операций переводов с карты на карту показывает устойчивую тенденцию роста во всех группах банков независимо от объемов карточного бизнеса.

Анализ НБУ свидетельствует, что через карты «дропов» может проходить около 200 млрд грн в год.

Теневой бизнес ищет для себя новые пути проведения денежных платежей, и это требует быстрого реагирования, поэтому НБУ вводит лимит как временное, антикризисное решение.

Что далее

В НБУ назвали, какие следующие решения планируются по борьбе с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях.

Во-первых, принятие законопроекта № 11 043, который предусматривает увеличение суммы штрафов к нарушителям платежного законодательства и обеспечивает условия для оперативного обмена данными с Киберполицией. Во-вторых, введение правовых норм для привлечения к ответственности организаторов и сознательных участников противоправных схем.

В-третьих, создание соответствующего реестра, который станет источником информации для банков при установлении деловых отношений и обслуживания клиентов, карты которых были использованы в противоправных схемах. Будут наработаны правила, по которым информация будет подаваться в реестр и будет использоваться участниками рынка.

В-четвертых, внесение изменений в платежное законодательство, которые расширят регуляторные полномочия НБУ для применения мер влияния и ограничений к игрокам рынка, не обеспечивающим эффективную борьбу с существующими и новыми схемами.

Пятое — усиленные требования к банкам и небанковским учреждениям относительно неукоснительного соблюдения требований законодательства и налаживания эффективной работы собственных автоматизированных систем, а также создание индикаторов, правил и модели выявления нетипичного поведения клиентов. А также повышение эффективности систем управления рисками и систем внутреннего контроля в соответствии с требованиями и рекомендациями НБУ.



Могут ли лимиты повлиять на сборы, проводимые волонтерами?

Нет, установленные лимиты не повлияют на деятельность волонтеров. Чтобы убедиться в этом, НБУ провел несколько обсуждений с сообществом волонтеров. По их результатам решение было откалибровано и содержит соответствующую оговорку, что лимиты не будут действовать:

при пополнении счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками/поставщиками платежных услуг в качестве волонтеров;

при переводе средств со счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками / поставщиками платежных услуг в качестве волонтеров.

Постановление определяет пять критериев принадлежности к волонтерской деятельности. Чтобы поставщики платежных услуг идентифицировали физическое лицо, которое планирует заниматься волонтерской деятельностью, как волонтера, оно должно соответствовать по меньшей мере двум критериям из пяти.

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