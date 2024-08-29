Ограничение карточных переводов: Гетманцев озвучил последствия для обычных клиентов банков — Finance.ua

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Ограничение карточных переводов: Гетманцев озвучил последствия для обычных клиентов банков

Финтех и Карты
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Ограничение карточных переводов: Гетманцев озвучил последствия для обычных клиентов банков
Ограничение карточных переводов: Гетманцев озвучил последствия для обычных клиентов банков
Ограничение карточных переводов усложнит деятельность теневой экономики, но может создать неудобства для легальных пользователей. Волонтеры, предприниматели, активно пользующиеся переводами P2P, могут столкнуться с необходимостью дополнительного подтверждения легальности своих средств.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известны как P2P, C2С).
Это решение вызвало значительный резонанс и имеет важнейшие последствия для финансовой системы страны.

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Введение ограничений на карточные переводы имеет несколько важных последствий, о них рассказал Гетманцев:
  • борьба с теневой экономикой: основная цель постановления — минимизировать использование «дропов» для обслуживания теневых финансовых потоков. По оценкам НБУ, это решение потенциально может затронуть только 2% клиентов банков, но существенно усложнит проведение нелегальных операций;
  • вызовы для легальных пользователей: хотя ограничения направлены на борьбу с нелегальными схемами, они могут создать некоторые неудобства для обычных пользователей. Волонтеры, предприниматели и другие категории граждан, активно пользующихся переводами P2P, могут столкнуться с необходимостью дополнительного подтверждения легальности своих средств;
  • потребность в комплексном подходе: несмотря на введенные ограничения они вряд ли полностью остановят деятельность теневой экономики. Для достижения максимального эффекта требуется комплексный подход, включая усиление банковского надзора, введение новых санкций и регулирование криптовалютного рынка.
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«Ограничения определенно усложнят, но не остановят выстроенные схемы. Плюс остаются другие инструменты (кэш, крипта и др.) для обслуживания теневых потоков. Поэтому указанный шаг может сработать только в комплексе с другими решениями, направленными на укрепление соответствующего банковского надзора, усиление санкций за использование банковской инфраструктуры для отмывания „преступных“ средств, введение компромиссного регулирования на рынке криптовалют и т. д.», — подытожил Гетманцев.
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По материалам:
Обозреватель
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