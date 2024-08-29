Ограничение карточных переводов: Гетманцев озвучил последствия для обычных клиентов банков — Finance.ua

Ограничение карточных переводов: Гетманцев озвучил последствия для обычных клиентов банков Сегодня 09:05 — Финтех и Карты

Ограничение карточных переводов: Гетманцев озвучил последствия для обычных клиентов банков

Ограничение карточных переводов усложнит деятельность теневой экономики, но может создать неудобства для легальных пользователей. Волонтеры, предприниматели, активно пользующиеся переводами P2P, могут столкнуться с необходимостью дополнительного подтверждения легальности своих средств.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известны как P2P, C2С).

Это решение вызвало значительный резонанс и имеет важнейшие последствия для финансовой системы страны.

Введение ограничений на карточные переводы имеет несколько важных последствий, о них рассказал Гетманцев:

борьба с теневой экономикой: основная цель постановления — минимизировать использование «дропов» для обслуживания теневых финансовых потоков. По оценкам НБУ, это решение потенциально может затронуть только 2% клиентов банков, но существенно усложнит проведение нелегальных операций;

основная цель постановления — минимизировать использование «дропов» для обслуживания теневых финансовых потоков. По оценкам НБУ, это решение потенциально может затронуть только 2% клиентов банков, но существенно усложнит проведение нелегальных операций; вызовы для легальных пользователей: хотя ограничения направлены на борьбу с нелегальными схемами, они могут создать некоторые неудобства для обычных пользователей. Волонтеры, предприниматели и другие категории граждан, активно пользующихся переводами P2P, могут столкнуться с необходимостью дополнительного подтверждения легальности своих средств;

хотя ограничения направлены на борьбу с нелегальными схемами, они могут создать некоторые неудобства для обычных пользователей. Волонтеры, предприниматели и другие категории граждан, активно пользующихся переводами P2P, могут столкнуться с необходимостью дополнительного подтверждения легальности своих средств; потребность в комплексном подходе: несмотря на введенные ограничения они вряд ли полностью остановят деятельность теневой экономики. Для достижения максимального эффекта требуется комплексный подход, включая усиление банковского надзора, введение новых санкций и регулирование криптовалютного рынка.

и т. д. », — подытожил Гетманцев. «Ограничения определенно усложнят, но не остановят выстроенные схемы. Плюс остаются другие инструменты (кэш, крипта и др.) для обслуживания теневых потоков. Поэтому указанный шаг может сработать только в комплексе с другими решениями, направленными на укрепление соответствующего банковского надзора, усиление санкций за использование банковской инфраструктуры для отмывания „преступных“ средств, введение компромиссного регулирования на рынке криптовалют», — подытожил Гетманцев.

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Обозреватель По материалам:

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