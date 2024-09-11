Что будет с курсом гривны к доллару: глава НБУ прокомментировал результаты переговоров с МВФ — Finance.ua
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Что будет с курсом гривны к доллару: глава НБУ прокомментировал результаты переговоров с МВФ

Валюта
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Что будет с курсом гривны к доллару: глава НБУ прокомментировал результаты переговоров с МВФ
Что будет с курсом гривны к доллару: глава НБУ прокомментировал результаты переговоров с МВФ
Украина достигла соглашения на уровне персонала по пятому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ. После переговоров с МВФ Национальный банк Украины будет двигаться к большей гибкости курса гривны по отношению к доллару.
Об этом написал глава НБУ Андрей Пышный на странице Facebook по результатам миссии.
«Обменный курс и дальше будет выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям», — отметил Пышный.

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Он подчеркнул, что политика НБУ в сочетании с управляемой гибкостью и дальше будет предотвращать чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями.
«Также движемся в направлении валютной либерализации в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию», — добавил глава Нацбанка.
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Напомним, ситуация на валютном рынке в августе была контролируемой, а курсовые колебания — умеренными и двусторонними. Объем чистой продажи валюты НБУ снизился благодаря уменьшению спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков.
Национальный банк Украины с 10 сентября 2024 года внес изменения в действующие валютные ограничения.
Спрос на валюту в Украине в августе 2024 года снизился. В результате изменение курса доллара за последний месяц было минимальным.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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