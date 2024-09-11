Что будет с курсом гривны к доллару: глава НБУ прокомментировал результаты переговоров с МВФ — Finance.ua

Что будет с курсом гривны к доллару: глава НБУ прокомментировал результаты переговоров с МВФ Сегодня 12:03 — Валюта

Что будет с курсом гривны к доллару: глава НБУ прокомментировал результаты переговоров с МВФ

Украина достигла соглашения на уровне персонала по пятому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ. После переговоров с МВФ Национальный банк Украины будет двигаться к большей гибкости курса гривны по отношению к доллару.

Об этом написал глава НБУ Андрей Пышный на странице Facebook по результатам миссии.

«Обменный курс и дальше будет выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям», — отметил Пышный.

Он подчеркнул, что политика НБУ в сочетании с управляемой гибкостью и дальше будет предотвращать чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями.

«Также движемся в направлении валютной либерализации в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию», — добавил глава Нацбанка.

Напомним, ситуация на валютном рынке в августе была контролируемой , а курсовые колебания — умеренными и двусторонними. Объем чистой продажи валюты НБУ снизился благодаря уменьшению спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков.

Национальный банк Украины с 10 сентября 2024 года внес изменения в действующие валютные ограничения.

Спрос на валюту в Украине в августе 2024 года снизился . В результате изменение курса доллара за последний месяц было минимальным.

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