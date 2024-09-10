Не нужно делать трагедии из умеренной эмиссии во время войны, — премьер Сегодня 16:47 — Валюта

Не нужно делать трагедии из умеренной эмиссии во время войны, — премьер

Власти не планируют прибегать к эмиссии гривны в течение этого и следующего года, но воспринимать ее как трагедию в любом случае не стоит.

Так считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Не надо делать трагедии из умеренной эмиссии во время войны. Даже в программе МВФ прописано, что во время войны умеренная эмиссия, контролируемая, допускается. Мы не собираемся использовать этот инструмент, но просто сейчас нужно быть очень взвешенными и не поддаваться на какие-то манипуляции, панику», — сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

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Премьер положительно оценил финансовую и макрофинансовую политику под руководством Министерства финансов, Национального банка и с помощью Международного валютного фонда (МВФ), отметив, что она «очень сбалансирована и взвешена».

«Мы это делаем. Это и партнеры просят — повысить налоги. Потому что это наша ответственность. Это наша ответственность финансировать украинскую армию и ничья больше», — резюмировал Шмыгаль.

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