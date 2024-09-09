Курс может вырасти по малейшей причине: насколько подорожает доллар на этой неделе — Finance.ua

Курс может вырасти по малейшей причине: насколько подорожает доллар на этой неделе Сегодня 14:08 — Валюта

Курс может вырасти по малейшей причине: насколько подорожает доллар на этой неделе

На валютном рынке наблюдается стабильность курса доллара. Эксперт прогнозирует, что он может упасть в любой момент от наименее влиятельных факторов.

В течение текущей недели курс американской валюты в среднем вырастет до 41,70 грн. Причинами подорожания является осуществление выплат бюджетникам и дотаций Пенсионному фонду, как говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН.

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«Сейчас у нас работает миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая, по инсайдерской информации, требует заметно девальвировать гривну, чтобы арифметически увеличить размер поступающей в валюте зарубежной финансовой помощи.

Речь идет о цифре, близкой к 50 грн/доллар, причем в ближайшее время. Очевидно, что этого не будет, хотя давление оказывается жесткое. Потому что будет означать мгновенное разбалансирование всей финансовой системы Украины, панику на рынке и тому подобное", — объясняет он.

В понедельник, 9 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,90 грн (покупка) и 41,40 (продажа). Наличный курс — 41,30 (покупка) и 41,38 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 41,0168 грн.

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