Курс может вырасти по малейшей причине: насколько подорожает доллар на этой неделе — Finance.ua
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Курс может вырасти по малейшей причине: насколько подорожает доллар на этой неделе

Валюта
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Курс может вырасти по малейшей причине: насколько подорожает доллар на этой неделе
Курс может вырасти по малейшей причине: насколько подорожает доллар на этой неделе
На валютном рынке наблюдается стабильность курса доллара. Эксперт прогнозирует, что он может упасть в любой момент от наименее влиятельных факторов.
В течение текущей недели курс американской валюты в среднем вырастет до 41,70 грн. Причинами подорожания является осуществление выплат бюджетникам и дотаций Пенсионному фонду, как говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН.
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«Сейчас у нас работает миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая, по инсайдерской информации, требует заметно девальвировать гривну, чтобы арифметически увеличить размер поступающей в валюте зарубежной финансовой помощи.
Речь идет о цифре, близкой к 50 грн/доллар, причем в ближайшее время. Очевидно, что этого не будет, хотя давление оказывается жесткое. Потому что будет означать мгновенное разбалансирование всей финансовой системы Украины, панику на рынке и тому подобное", — объясняет он.
В понедельник, 9 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,90 грн (покупка) и 41,40 (продажа). Наличный курс — 41,30 (покупка) и 41,38 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 41,0168 грн.
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!

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По материалам:
Телеграф
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